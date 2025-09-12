Ziua Pompierilor din România, sărbătorită la Bacău: curaj, devotament și sacrificiu

Astăzi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău a marcat Ziua Pompierilor din România, o zi cu profundă încărcătură istorică, care aduce în prim-plan curajul și devotamentul pompierilor români.

Manifestările au debutat cu o ceremonie emoționantă la mormântul eroului sg. maj. (p.m.) Constantin Maftei, pompier căzut la datorie. Depunerea de coroane și jerbe de flori a fost un gest de omagiu adus sacrificiului său, o lecție de curaj și dăruire pentru generațiile prezente și viitoare.

Ulterior, la Cercul Militar Bacău, a avut loc un simpozion tematic care a readus în atenție semnificația zilei de 13 septembrie 1848. În acea zi, pompierii conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu au participat cu vitejie la Bătălia de la Dealul Spirii, apărand idealurile Revoluției de la 1848 cu prețul vieții. În cadrul evenimentului, s-au evocat atât faptele eroice ale înaintașilor, cât și sacrificiile pompierilor contemporani, care își riscă viața zilnic pentru salvarea semenilor.

La aceste momente solemne au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, autorități locale și instituții publice, pentru a transmite respectul și recunoștința comunității față de toți eroii care și-au jertfit viața în slujba patriei.

De asemenea, Inspectoratul a acordat recunoaștere profesională prin înaintarea în grad, înainte de expirarea stagiului minim, a doi ofițeri și cinci subofițeri, evidențiind meritele și dăruirea personalului său.

Prin aceste activități comemorative și prin evidențierea meritelor personalului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” Bacău reafirmă angajamentul pompierilor de a rămâne mereu în sprijinul comunității și de a onora memoria eroilor care au făcut posibilă continuitatea acestei nobile misiuni.

Pompierii sunt alături de comunitate în fiecare zi – așa cum au fost ieri, în lupta pentru viață și siguranță, la fel vor fi și azi, iar curajul și devotamentul lor rămân un exemplu pentru toți cetățenii și pentru generațiile viitoare.