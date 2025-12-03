Ziua Națională, marcată cu fast la Dofteana

Ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită în comuna Dofteana printr-un ceremonial organizat de conducerea primăriei Dofteana, prin implicarea directă a domnului primar, Ioan Bujor. Aceasta a debutat cu aducerea drapelului tricolor și arborarea acestuia în curtea primăriei Dofteana urmat de un inedit moment artistic susținut de grupuri de elevi ai Școlii Gimnaziale ,, Scarlat Longhin ” Dofteana, coordonați de doamnele profesoare Barabașa Oana Alice și Spoială Brândușa.

Slujba religioasă, oficiată de un sobor de preoți din parohiile de pe raza comunei Dofteana, alături de preotul militar al Garnizoanei Militare Bacău împreună cu părintele Amfilohie din orașul Comănești, a creat un alt moment înălțător reamintind jertfa înaintașilor noștri, premergător defilării militare, care a creat o atmosferă specială, însuflețind sufletele celor prezenți și aducând un plus de solemnitate și emoție manifestării.

În timpul ceremoniei oficiale s-au depus coroane din partea instituțiilor și autorităților conform legislației în vigoare.

Felicitări domnului primar Ioan Bujor pentru organizarea evenimentului, mulțumiri tuturor oficialităților care au onorat invitația- doamna Cristina Breahnă- Pravăț – președinta Consiliului Judetean Bacău, domnul Vasile Izvoran – președintele Consiliului Județean Bacău, doamnei Prefect- Andreea Negru și domnilor subprefecți – Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan, domnului Vasile Budacă – deputat în Parlamentul României , invitaților prezenți.

La mulți ani, ROMÂNIA! La mulți ani, DOFTEANA !

Dumnezeu să binecuvânteze România, cu pace, prosperitate , uniți ,, în cuget și în simțiri !”