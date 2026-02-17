Ziua Națională Constantin Brâncuși aduce în prim-plan, la Centrul de Cultură „George Apostu”, evenimente dedicate artei în multiple forme: expoziția de artă contemporană a Simpozionului de creație și performance-ul de dans contemporan „Păsări în văzduh”, punând în valoare talentul și viziunea noii generații de artiști.

Astfel, în data de 19 februarie 2026, ora 13.00, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu” Bacău, se va deschide expoziția care marchează finalul Simpozionului de Creație dedicat omagierii operei și filosofiei lui Constantin Brâncuși, pe tema „Forma Esenței. Brâncuși și generația contemporană”, care s-a desfășurat la Centrul de Cultură „George Apostu” în perioada 12-19 februarie 2026.

Proiectul a vizat coagularea unui grup de artiști tineri, cu energie și vitalitate, reuniți în jurul unui spațiu comun de creație, între ei creându-se un dialog organic, susținut de afinități conceptuale și de o deschidere autentică spre schimb de idei.

Expun artiștii: Ilinca Mihăilă, Mircea Cuza, Maria Rădulescu, Alina Bobeică, Mircea Hristescu, Teodor Zaica, Andrei Bălan și Gabriel Popa.

Expoziția reunește lucrările realizate pe parcursul simpozionului (pictură, sculptură, grafică, multimedia) și reflectă diversitatea limbajelor vizuale asumate de artiști, păstrând totodată un nucleu comun: raportarea la esență, la forma purificată și la dimensiunea spirituală a artei – valori fundamentale în gândirea lui Brâncuși.

Simpozionul se desfășoară sub îngrijirea științifică a criticului de artă dr. Luiza Barcan și a prof. univ. dr. Petru Lucaci, Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Curatorii acestei ediții sunt Ovidiu Ungureanu, director al Centrului de Cultură „George Apostu”, și Dionis Pușcuță, Șef secție artă în cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.

În cadrul acestui eveniment emblematic, organizat de Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, studenții coregrafi ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași prezintă proiectul experimental de dans contemporan „Păsări în văzduh” în prezența publicului băcăuan.

„Păsări în văzduh” este un proiect-laborator de creație coregrafică, inspirat de opera lui Constantin Brâncuși, marcând într-o formă spectaculară evenimentele care definesc, în multiple sensuri, Anul Constantin Brâncuși.

Tinerii coregrafi, care vor fi și interpreții propriilor creații, aduc pe planul scenic particularități izvorâte din documentările parcurse pentru fiecare dintre lucrările devenite motto-uri, astfel încât esențializările formelor corporale creează un corolar vizual inedit.

Coregrafi / interpreți: Ana Maria Roșu, Bianca Baciu, Gabriela Toma, Tudor Mancaș, Bianca Colța, Sandra Grigoraș, Maria Curea, Emilian Costin.

Coordonator proiect: conf. univ. dr. Lorette Enache

Parteneri: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Institutul Cultural Român, Galeria Romană, Biblioteca Națională a României, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, Chromatique.