Fotografia, o profesie relativ recentă, are și un ocrotitor spiritual pentru cei care o practică: Sfânta Veronica. Aflăm din B iblie că această tânără fecioară, când Iisus trecea prin Bethleem, i-a oferit un prosop să-și șteargă fața. Pe acest prosop ar fi rămas întipărit chipul lui Iisus, ca o adevărată minune. După 2000 de ani, Papa de la Roma a numit ziua de 12 iulie, Ziua Fotografului, aceasta fiind dedicată Sfintei Veronica.

Giulgiu din Torino ar fi cumva a doua formă de imortalizare a unei imagini intrată în legendă. Sfântul Giulgiu este un material textil, conservat în prezent la Torino. Începând din 1578, această pânză e venerată de credincioșii creștini ca fiind Giulgiul în care a fost pus în mormânt Iisus.

Ea are 436 cm lungime și 110 cm lățime. Diferitele urme de pe pânză conturează două imagini – din față și din spate – ale unui bărbat cu înalțimea de 1,85 m. Problema autenticității Giulgiului este dezbătută și astăzi. În pașii spre „adevărata fotografie”, cum spune artistul fotograf Romeo Mărăndici, trebuie amintit și Leonardo da Vinci, inventatorul camerei obscure. Totuși, prima fotografie consemnată ca atare în istorie a fost făcută în anul 1826, de francezul Joseph Nicephore Niepce și a fost intitulată „Vedere de la fereastră”. Procesul fotografierii a durat 8 ore, fotografia fiind în alb-negru.

Tu apasă pe buton, facem noi restul!

Ca o coincidență, tot pe 12 iulie, în anul 1854, s-a născut George Eastman, cel care avea să fondeze compania Kodak, care a permis ca fotografia să devină accesibilă tuturor. El a fabricat un aparat ușor de fotografiat și un film care permitea 100 de expuneri. Nu-ți rămânea decât să apeși pe declanșator. Trimiteai aparatul la Rochester și primeai înapoi fotografiile imprimate și aparatul încărcat cu un nou film.

Prețul era de doar 10 dolari. O sumă totuși nu chiar așa de accesibilă la vremea aceea, când un muncitor era plătit cu 50 de cenți pe zi. Atunci Eastman a lansat sloganul publicitar al firmei sale, valabil și astăzi pentru studiourile foto: „You press the button, we do the rest!”.

Profesia de fotograf putem spune că începe din anul 1839, când Louis Daguerre, la o întrunire a Academiei de Științe și a celei de Arte din Paris, a prezentat o nouă metodă de fixare și obținere a unei imagini.

Fotografia stă și la baza cinematografiei, considerată una dintre „Cele 7 Arte”. Fotografii profesioniști asta fac de fapt. În studiouri, în industria publicitară, în foto-jurnalism. Fotografia a devenit astăzi ceva comun și foarte la îndemână. E suficient să aveți un telefon.

Când ești mulțumit de selfie-ul rezultat, tu, fotografule, să nu uiți să ridici ochii spre cer și să-i mulțumești Sfintei Veronica pentru că a avut grijă de tine. Pe 12 iulie mai sunt sărbătorite: Ziua tatălui în Uruguay, Ziua copilului în Australia, Ziua Internațională a Simplicității (Henry David Thoreau), Ziua Malala (Pakistan).

Ce le urează fotograful profesionist Romeo Mărandici tuturor celor pasionați de fotografie: „De Ziua Mondială a Fotografului, sub protectoratul Sfintei Veronica, să ne bucurăm, să ne urăm «La mulți ani!», să ne dăruim dragostea și pacea. Să ne iubim! Și, înainte de a apăsa pe declanșator, să ne gândim cu respect la înaintașii noștri”.

Fotografii Bacăului trecuți în neființă:Emil Prato, Chevalier, Max, Sfartzman, Benu, Manciulea, Mihăilescu, Dionisie Cercasov, Mitică Negheș, Victor Roșca, Adrian Cucu, Nely Nederi, Sîrbu, Anton Gălbează, Magda Chiriac, Bica Enache, Vladimir Lucavețchi, Constantin Bursuc, Ioan Ciuraru, Dumitru Raicu, Ionel Zaiden, și familia Mărăndici, Nicanor, Elisabeta, Larisa. Dumnezeu să-i odihnească în pace!