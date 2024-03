Ziua mondială de luptă împotriva obezității – 4 Martie 2024

Obezitatea este o boala metabolica caracterizată prin creșterea greutății corporale pe seama țesutului adipos, definită printr-o valoare a indicelui de masă corporală mai mare sau egal cu 30 kg/m2 . Obezitatea are consecințe importante asupra calității vieții în general cu impact asupra incidenței, prevalenței și mortalității prin boli asociate precum cele cardiovasculare, endocrine și a unor forme de cancer.

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Obezității, marcată în întreaga lume pe data de 4 martie, promovează conștientizarea asupra problematicii date de această afectiune, adoptarea unui stil de viață sănătos precum și acțiunile necesare pentru combaterea acesteia.

La nivel global

Conform datelor existente, în anul 2020, aproape 1 miliard de oameni, adică 1 din 7 persoane, sufereau de obezitate.

În România

2 din 100 de persoane se aflau în evidența medicală cu diagnosticul de obezitate în anul 2022. În ceea ce privește înregistrarea cazurilor noi de boală, în anul 2022, cele mai multe cazuri noi de obezitate s-au înregistrat in randul persoanelor de sex feminin și dinn mediul urban.

5 din 10 persoane adulte declarau că sunt supraponderale sau obeze, conform studiului Institutului Național de Statistică, în anul 2019

In judetul Bacau

Din datele existente la nivelul cabinetelor medicilor de familie, in anul 2023, au fot luate in evidenta 467 de cazuri noi de obezitate, iar la sfarsitul anului erau ramase in evidenta 8135 de persoane, comparativ cu anul 2022, cand au fost luate in evidenta 407 cazuri noi, iar la sfarsitul anului se aflau in evidenta 7956 de persoane cu obezitate.

Obezitatea la copii

Obezitatea infantilă constituie una dintre cele mai grave probleme de sănătate a secolul XXI.un copil obez va deveni un adult obez. Incidența obezității la copii, în România a crescut in ltimii ani si conform studiului realizat de Institutul Național de Sănătate Publică în anul 2020 după protocolul COSI (European Chilhood Obesity Surveillance Initiative) arată că 3 din 10 copii cu vârsta de 7-9 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate.

Excesul de greutate și obezitatea, precum și bolile netransmisibile asociate acestora, pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viata sanatos (alimentație sănătoasa și a practicărea activității fizice regulate).