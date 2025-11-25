Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la 25 noiembrie, reprezintă un moment de reflecție și mobilizare globală împotriva tuturor formelor de violență de gen. Aceasta constituie o problemă complexă, cu impact direct asupra drepturilor fundamentale ale omului și sănătății publice. Inițiată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în 1999 această zi atrage atenția asupra diversității formelor de violență și subliniază importanța implementării de politici eficiente pentru prevenire, protecție și sprijinirea victimelor (United Nations, 2023).

Violența împotriva femeilor se manifestă sub multiple forme – fizică, psihologică, sexuală sau economică – și poate apărea în familie, comunitate sau online. Aceasta afectează sănătatea, siguranța și drepturile victimelor, contribuind la menținerea inegalităților de gen și limitând participarea femeilor în societate.

Scopul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor este de a crește conștientizarea privind impactul violenței de gen, de a susține drepturile femeilor, de a încuraja adoptarea de măsuri de prevenire și de a promova solidaritatea și sprijinul comunitar pentru victime.

Fenomenul este adesea subraportat din cauza fricii, stigmatizării și lipsei accesului la mecanisme eficiente de protecție.

La nivel mondial, aproximativ 1 din 3 femei (30%) au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale, cel mai frecvent din partea unui partener intim. În 2023, peste 51.100 de femei și fete au fost ucise de parteneri sau membri ai familiei .

În Uniunea Europeană, 31% dintre femeile cu vârsta între 18 și 74 de ani au fost expuse violenței fizice sau sexuale, iar 55% au experimentat hărțuire sexuală.

În România, în primele șase luni ale anului 2025, au fost raportate peste 61.000 de cazuri de violență domestică, dintre care 41 femei și-au pierdut viața. În mediul urban, 46,2% dintre femei au declarat că au experimentat violență din partea partenerului, iar 45,5% violență psihologică (Inspectoratul General al Poliției Române, 2025).

Aceste date evidențiază caracterul endemic al fenomenului, care nu cunoaște granițe culturale și socio-economice.

Conform ONU, violența împotriva femeilor nu este doar o problemă de gen, ci o problemă de drepturi ale omului. Ziua de 25 noiembrie constituie un apel global la solidaritate, acțiune și responsabilitate. Combaterea violenței asupra femeilor presupune intervenție instituțională fermă, educație civică și morală, precum și schimbarea mentalităților care perpetuează inegalitatea. La nivel european, Directiva (UE) 2024/1385 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice a fost adoptată de Consiliul UE, iar Comisia Europeană a publicat în 2025 o foaie de parcurs privind drepturile femeilor, cu planuri de actualizare a strategiei privind egalitatea de gen în 2026.

În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și în coordonarea Ministerului Sănătății derulează activităţi în cadrul proiectului CIRCE – Joint Action on Transfer of Best Practices in Primary Care.

CIRCE-JA urmărește transferul și implementareaa mai multor bune practici la nivelul în asistenței medicale primare. Una dintre practicile cheie identificate și aflate în curs de testare în țara noastră este acțiunea de sănătate pentru copii și tineri la risc/Acțiunea de sănătate privind prevenirea violenței de-a lungul vieții (Health Action for Children and Youth at Risk/

Health Action on Gender, Violence and Lifecycle), un cadru metodologic de acțiuni integrate pentru prevenirea violenței dezvoltat în Portugalia.

Considerăm că printr-un efort concertat între autorități, mediul academic și societatea civilă poate fi construit un spațiu social sigur și echitabil pentru femei și fete. Violența împotriva femeilor nu este o problemă privată, ci una socială, iar eliminarea ei este responsabilitatea tuturor.

„Respectul nu este un gest opțional – este o datorie civică și morală.”