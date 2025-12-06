Ziua Internațională a Voluntariatului celebrată la Cercul Militar Bacău

Ziua Internațională a Voluntariatului, marcată anual pe 5 decembrie, a fost sărbătorită astăzi la Cercul Militar Bacău printr-un eveniment dedicat recunoașterii celor care aleg să își ofere timpul, energia și cunoștințele pentru binele comunității. Activitatea a fost organizată în onoarea voluntarilor care activează în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău, atât în structurile SMURD, cât și în cele de stingere.

Evenimentul a reunit zeci de voluntari implicați în misiuni operative și acțiuni de prevenire, oameni care intervin alături de pompierii profesioniști în momente critice. În cadrul întâlnirii, aceștia au discutat despre rolul lor în gestionarea situațiilor de urgență, despre provocările din teren și satisfacțiile pe care le aduce activitatea de voluntariat într-un domeniu atât de exigent.

Conducerea ISU Bacău a transmis un mesaj de apreciere tuturor celor care își dedică timpul sprijinirii comunității, subliniind importanța contribuției lor la succesul intervențiilor: „Voluntarii noștri reprezintă un sprijin real pentru echipajele operative, iar devotamentul lor este un exemplu de responsabilitate și solidaritate civică.”

Un punct central al discuțiilor a vizat programul de voluntariat „Salvator din Pasiune”, lansat la nivel național în anul 2016 de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Programul a avut ca obiectiv implicarea cetățenilor în activități de pregătire și intervenție, promovând solidaritatea, responsabilitatea și dorința de perfecționare.

De la debutul programului și până în prezent, peste 850 de persoane au ales să sprijine activitatea pompierilor băcăuani, iar aproximativ 300 de voluntari activează în prezent în subunitățile de intervenție ale ISU Bacău. Pentru a putea participa la misiuni, voluntarii parcurg cursuri introductive și etape de pregătire specifice, care includ noțiuni de prim ajutor, descarcerare și tehnici de salvare.

În anul 2025, voluntarii ISU Bacău au luat parte la peste 1000 de intervenții pentru stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor, precum și la peste 100 de activități preventive desfășurate în școli, instituții și comunități, incluzând lecții deschise, exerciții de evacuare și instruiri privind acordarea primului ajutor de bază.

Programul „Salvator din Pasiune” rămâne deschis tuturor celor care doresc să se implice în sprijinirea comunității, demonstrând că dorința de a salva vieți nu se naște din obligație, ci din pasiunea de a face bine.

„Mulțumim tuturor voluntarilor pentru devotament, implicare și pentru contribuția esențială la siguranța comunității!”, a transmis ISU Bacău la finalul evenimentului.