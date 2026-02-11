Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, marcată prin activități preventive în județul Bacău

Cu prilejul Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, marcată anual în luna februarie, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău se alătură demersurilor globale de promovare a unui comportament responsabil în mediul online. Evenimentul a ajuns în 2026 la cea de-a 23-a ediție și se desfășoară sub sloganul „Împreună pentru un internet mai bun”.

Tema din acest an, „AI Aware: Safe, Smart and in Control” („Conștienți de AI: Siguri, inteligenți și sub control”), pune accent pe utilizarea responsabilă a tehnologiilor emergente, în special a instrumentelor bazate pe inteligență artificială, tot mai accesibile copiilor și tinerilor. Poliția Română subliniază importanța dezvoltării gândirii critice și a alfabetizării digitale, astfel încât utilizatorii să poată recunoaște conținutul manipulat, să identifice prejudecățile algoritmice și să își protejeze datele personale.

Deși internetul oferă oportunități extinse de informare și comunicare, acesta implică și riscuri majore, precum fraudele online, furtul de identitate, hărțuirea cibernetică, expunerea la conținut neadecvat sau contactele periculoase cu persoane necunoscute. Într-un context în care o parte semnificativă a înșelăciunilor raportate anual în România se desfășoară în mediul online, prevenirea criminalității informatice rămâne o prioritate strategică.

În acest context, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Bacău desfășoară, pe parcursul acestei săptămâni, activități educative și de informare în mai multe unități de învățământ, printre care Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești și Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești. De asemenea, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești au fost organizate sesiuni de informare dedicate seniorilor.

Polițiștii atrag atenția asupra principalelor metode folosite de infractorii cibernetici: fraudele online prin false investiții sau concursuri fictive, mesajele de tip phishing, hărțuirea online, metoda „loverboy” și șantajul cu materiale intime.

Autoritățile recomandă adulților să nu divulge date bancare sau parole, să fie vigilenți la ofertele suspecte și să utilizeze soluții de securitate informatică. Copiii și tinerii sunt sfătuiți să fie prudenți în relațiile online, să gândească înainte de a posta conținut personal și să ceară ajutor atunci când se confruntă cu situații neplăcute.

Siguranța pe internet este o responsabilitate comună, iar prin informare corectă și prevenție poate fi creat un mediu online mai sigur pentru toți utilizatorii. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot accesa platforma sigurantaonline.ro sau pot sesiza faptele la cea mai apropiată unitate de poliție ori prin portalul politiaromana.ro.