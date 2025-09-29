La început a fost o idee simplă: cum ar fi dacă limbile străine și arta ar putea aduce mai aproape elevi de vârste diferite, profesori și chiar comunitatea locală? Așa s-a născut proiectul “Les langues – un pont entre les générations / Languages – a bridge between generations”, un parteneriat între patru instituții din Bacău: Liceul Teoretic “Henri Coandă”, Școala Gimnazială “Alecu Russo”, Liceul cu Program Sportiv și Palatul Copiilor, bine ticluit de doamnele prof. Oprea Simona, prof. Găbureanu Carmen-Elena, prof. Samson Lavinia, prof. Stan Roxana, prof. Huiban Laura, bibl. Pricop Elena Daniela.

Evenimentul s-a desfășurat vineri, 26 septembrie 2026, marcând Ziua Europeană a Limbilor, un prilej ideal de a celebra diversitatea lingvistică și dialogul între generații prin activități culturale și educaționale.

Totul s-a putut desfășura cu bunăvoința gazdelor noastre, doamna directoare Abaza Maria și doamna directoare adjunct Condrea Daniela de la Școala Generală „Alecu Russo”. Oaspete de onoare a fost doamna inspectoare Roșca Elena.

Culori, zâmbete și idei

În sala de clasă, transformată în atelier de pictură, se aud chicote și se văd mâini pline de culoare. Liceenii își împărtășesc trucurile de pictură cu elevii mai mici de la clasa a V-a și a VIII-a, iar aceștia, la rândul lor, își exprimă curajul și imaginația pe pânză. Rezultatul? Tablouri pline de simboluri, dar și legături noi, prietenii care se nasc natural în jurul unei pensule și al unei palete de culori.

Tehnologie și creativitate

În altă sală, copiii pregătesc prezentări PowerPoint. Slide după slide, se conturează teme culturale și lingvistice care dovedesc că franceza și engleza nu sunt doar materii școlare, ci adevărate chei care deschid lumi.

Energie în mijlocul comunității

Orașul vibrează când elevii ies la flash–mob. Muzica răsună, pașii de dans se sincronizează, iar trecătorii se opresc curioși și zâmbesc. Pentru câteva minute, strada devine scenă, iar mesajul proiectului se transmite prin mișcare și bucurie colectivă.

Jurnaliști în devenire

Între timp, copiii de la atelierul de jurnalism al Palatului Copiilor pun întrebări, notează răspunsuri și surprind emoțiile participanților. Interviurile lor dau glas poveștilor ascunse în spatele fiecărei activități – de la emoția primului flash-mob până la satisfacția unui tablou terminat.

“Les langues – un pont entre les générations / Languages – a bridge between generations” nu este doar un proiect. Este o poveste despre cum limbile, culorile, muzica și cuvintele pot construi punți între generații. Este dovada că școala nu înseamnă doar lecții și note, ci și prietenii, creativitate, colaborare și bucuria de a învăța împreună.