Ziua Culturii Naţionale va fi marcată de Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău luni,15 ianuarie, ora 17.00. Evenimentul reprezintă un moment special de reflecție asupra valorilor naționale și de omagiere a poetului Mihai Eminescu, marcând împlinirea a 168 de ani de la naştere, vizând, în același timp, debutul manifestărilor culturale ale instituției ce se vor desfăşura în 2018 sub egida „Un an cât un veac”, marcând Centenarul Marii Uniri. Vor susține alocuțiuni despre opera lui Mihai Eminescu conf. dr. habil. Ioan Pop-Curşeu, conf. dr. Ştefana Pop-Curşeu, Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea „Babeş-Bolyai” – Cluj Napoca, prof. univ. dr. habil. Antonio Patraş, Facultatea de Litere, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, lect. univ. dr. Doris Mironescu, Facultatea de Litere a Universității „Al.I. Cuza” și cercetător științific la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Iași, Andreea Mironescu, cercetător științific la Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, conf. univ. dr. Ioan Dănilă, lect. univ. dr. Adrian Jicu, manager Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău. Programul serii va fi completat de recitalul de pian susținut de prof. Cornelia Zurita Villafranca, de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” și de elevii săi Mihnea Berilă, clasa a IV-a, și Darius Zorilă, clasa a III-a. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.