Ziua de 10 februarie este așteptată să facă lumină în problema salariilor recalculate după „revoluția fiscală” impusă de coaliția PSD-ALDE. Pentru mulți salariați, mai ales pentru cei de la stat, 10 februarie este data primei chenzine din salariul aferent lunii ianuarie. Atunci oamenii vor vedea, negru pe alb, câți bani mai primesc de la angajator și vor face comparația cu ce au încasat anul trecut. Plata obligațiilor la bugetul de stat care revine acum angajaților și alte măsuri aplicate asupra calculării salariilor au modificat socotelile. Dacă până acum cei care au țipat mai tare pe această temă au fost unii lideri sindicali, dinspre Guvern abia marți a catadicsit să iasă cu ceva declarații pe aceeași temă ministrul Muncii, care însă mai mult a acuzat de rea-voință sindicatele decât să dea asigurări certe că salariații nu vor avea de suferit. Data de 10 februarie cade sâmbătă, o zi nelucrătoare, motiv pentru care unii vor încasa banii vineri, alții abia luni. Abia de luni vor fi trase, deci, toate concluziile, după câteva luni de analize și de calcule, de opinii exprimate public sau în cercuri restrânse cu privire la majorarea sau căderea câștigurilor salariale din acest an. Dar, spun liderii sindicali, cu siguranță de pătimit vor avea salariații cu contracte part-time, care vor achita dările la stat la nivelul salariului minim pe economie, nu la cele două sau trei ore pentru care sunt plătiți. Și mai neclară e situația în mediul privat. Doar unii dintre angajatori au modificat contractele de muncă în favoarea salariaților, 48% nu, iar statul nu poate interveni. Statul impune doar salariul minim pe economie. Dar cu salariații de la privat oare ce va fi? 0 SHARES Share Tweet

