Zilele cultural-duhovnicești ale Protopopiatului Moinești, dedicate Sfântului Mărturisitor Gherasim Iscu

Parohia Poduri găzduiește, în perioada 28–31 august, „Zilele cultural-duhovnicești ale Protopopiatului Moinești”, un program de rugăciune și manifestări culturale dedicate Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim Iscu, originar din această localitate.

Sâmbătă, 30 august, în sala de festivități a Primăriei Poduri, va avea loc simpozionul „Martiri și Mărturisitori ai dreptei credințe – Sf. Cuv. Mc. Gherasim Iscu – podureanul cel smerit și iertător”, cu începere de la ora 17.00. La eveniment vor participa Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-Vicar, iar invitat de onoare va fi maestrul Dan Puric. Intrarea este liberă.

Manifestările vor fi precedate, în aceeași zi, de concursul de șah „Cupa Sfântul Nicolae”, organizat la biserica parohială „Sfântul Nicolae” din Poduri, începând cu ora 9.00.

Programul sărbătorii a debutat joi, 28 august, cu Vecernia și Litia de hram și se va încheia duminică, 31 august, cu Slujba de Sfințire a Așezământului Social-Filantropic închinat Sfântului Gherasim, ridicat lângă biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” – locașul unde a fost botezat sfântul. Slujba va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, înconjurat de un numeros sobor de preoți.

Evenimentul îmbină tradiția, cultura și credința, aducând un omagiu unuia dintre cei mai cunoscuți mărturisitori ai dreptei credințe, născut pe meleagurile podurene.