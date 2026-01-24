Zi solicitantă pentru salvatorii montani din Bacău, pe Pârtia Nemira din Slănic Moldova

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău au avut parte de o zi extrem de solicitantă pe Pârtia Nemira din stațiunea Slănic Moldova.

Pe parcursul zilei, echipele Salvamont au fost solicitate să intervină în patru cazuri distincte, toate implicând accidente produse pe pârtie. În urma evaluării medicale la fața locului, toate cele patru victime au necesitat predarea către echipajele de ambulanță, fiind ulterior transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Intervențiile au fost realizate în condiții de siguranță, cu respectarea procedurilor specifice de salvare montană, salvatorii acționând prompt pentru acordarea primului ajutor și evacuarea persoanelor accidentate.

Reprezentanții Salvamont reamintesc turiștilor importanța respectării regulilor de siguranță pe pârtiile de schi, adaptarea vitezei la condițiile de zăpadă și nivelul propriu de experiență, precum și purtarea echipamentului adecvat, pentru prevenirea accidentelor.