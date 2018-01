Au donat sau au strâns alimente și haine de la băcăuanii generoși și le-au donat semenilor neajutorați, au organizat campanii de informare a adolescenților, cum au fost „Stay free” împotriva traficului de persoane și „Eu nu te reCUNOSC” de prevenire a consumului de droguri, iar prin proiectul „Pentru un viitor mai bun” au construit case familiilor sărace din mediul rural. Pentru toată munca depusă în 2017, tinerii și adulții care au participat la aceste proiecte au fost premiați la Gala Voluntarilor Valoare Plus, ediția a II-a. În cadrul evenimentului, au primit diplome de recunoștință 37 cei mai implicați voluntari ai asociației, dar și partenerii: „Deșteptarea”, „De Bacău”, Radio Vocea Speranței, Gabriel Pop, Mircea Merticaru, CS Phoenix, Capitala Tineretului Bacău. Alți 17 voluntari au primit un voucher la film și o diplomă, fiecare pentru o caracteristică ce l-a făcut special în ochii colegilor: „determinat”, „dăruit”, „creativ”, „ sufletist”, „parolist”, „bun lider”, „bun administrator” etc. Și proiectele partenerilor au fost premiate. E vorba despre cele derulate de echipe de la Colegiul „Anghel Saligny” din Bacău, Liceul Tehnologic „Vasile Sav” din Roman, Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iași, Colegiul „Petru Rareș” din Piatra Neamț, Liceul „Vasile Alecsandri” din Săbăoani și Liceul „Miron Costin” din Pașcani. „Le mulțumim tuturor celor care, în 2017, ne-au fost aproape și s-au implicat în proiectele Asociației Valoare Plus, a spus președintele Marian Pădureț, în final. 10+ pentru voluntarii noștri!” Voluntarii care au primit diplome de recunoștință din partea asociației: Ionuț Răchită, Darius Dimofte, Rebeca Dimofte, Florinel Pîrvu, Larisa Tamaș, Dyana Irimia, Adelina Tiholaz, Mihaela Alexandru, Teona Munteanu, Mădălina Bălan, Paul Butnaru, Alexandra Păsărică, Ana Negru, Paula Petrea, Laura Ipati, Cătălin Paraschiv, Livia Săilă, Denis Arslan, Vasile Prepeliță, Andreea Tomegea, Rebeca Bejan, Miruna-Iuliana Spătaru, Claudia Tamaș, Natalia Rotari, Paola Buciumașu, Irina Dalban, Andreea Drăgăstan, Rodica Duță, Olga Vieru, Gheorghiță Ciprian Lăcătuș, Mihaela Carp, Dana Tătărușanu, Ștefan Arsene, Gabriel Fodor, Paul Katz, Carmen Mădălina Șchiopu. Voluntarii care au primit un voucher la film și diplome de recunoaștere: Bianca Mutu – determinat, Alexandru Grosu – parolist, Bianca Popa – ascultător, Gemina Popa – bun lider, Bogdan Strugaru – onorabil, Georgiana Hanga – serios, Andrei Mocanu – creativ, Loredana Vrînceanu – pozitiv, Andreea Grib – sociabil, Oana Bele – sârguincios, Tatiana Brașoveanu – sufletist, Gina Rusu – bun administrator, Claudiu Zuld – muncitor, Georgiana Adam – bun dansator, Andrei Păuleț – de treabă, Elena Ionică – dăruită. 3 SHARES Share Tweet

