Zdupul universal și jandarmerita mondială

Diplomațiile cancelariilor lumii ar trebui să treacă des de tot printr-o verificare tehnică, la un spital de psihiatrie. Știu că e greu. Cine poate asigura o expertiză obiectivă? Și cine ar putea garanta că psihiatrii n-ar fi (și ei) atinși de boala pe care ar trebui s-o vindece?

În plus, boala aceasta de cap, jandarmerita mondială, de care suferă marile puteri ale lumii, pare a fi fără leac. Negocierea conflictelor are un chip seducător în manualele de diplomație, dar în practică este aproape de cota zero. Drept pentru care a fost înființat zdupul universal. Curtea Penală Internațională merită toate aplauzele, dar pentru țările care nu i-au semnat/ ratificat certificatul de naștere, precum Statele Unite, Rusia, China, Israel, devine doar o sperietoare care, etic și estetic, poate sta în orice amărât lan de cânepă; atât. O fi existând doar așa, pentru plevușca lumii?…

Semnalul etic este însă grozav. Prin august a.c., Putin și-a anunțat participarea la un summit din Africa de Sud. Va fi arestat acolo? Probabil că, după un ecologic week-end siberian, va acuza o gripă și… Nu vom avea decât nişte fotografii trucate cu mâini încătușate. Arestarea lui ar fi nu doar îndreptățită, ci și interesantă. La proces, Putin ar putea chema la bară, ca matori, lideri (actuali/ foști) ai NATO, ai SUA, UE. Și i-ar întreba, de pildă, ce i-au promis lui Gorbaciov cu privire la non-extinderea și chiar la desființarea NATO…

În Ucraina, tragediile sfidează esența umană. După ce trusturile industriei farmaceutice s-au înfruptat hulpav din pandemie, corporațiile mondiale de armament sunt în extaz: au asigurat poligonul experimental, dar și profitul. Pacientul psihiatric, hârjoana de-a jandarmerita mondială și zdupul universal, mimează sfidător că ar fi în toate mințile, vreme în care, la balamuc, nerăbdătoare, cămașa de forță se lasă aşteptată.