Zborul Marii Uniri – 107 ani de la misiunea care a dus Ardealului vestea Unirii

La 107 ani de la unul dintre cele mai îndrăznețe și simbolice episoade din istoria aviației militare române, Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” readuce în memoria publică epopeea Zborului Marii Uniri – momentul în care cerul a devenit drum al libertății și al destinului național.

O telegramă „extra-urgent” și începutul unei misiuni istorice

Totul a început cu un mesaj scurt, transmis cu cel mai înalt grad de urgență de Marele Cartier General către Grupul 1 Aeronautic Bacău, dislocat pe aerodromul Mărgineni:

„Pregătiți un avion care să aterizeze la Blaj. Pasagerul sosind va da lămuriri!”

Această telegramă avea să declanșeze misiunea aeriană care va intra în istorie drept Zborul Marii Uniri – legătura vie și rapidă între Bacău și Blaj, între Moldova și Ardeal, în clipele în care destinul unității naționale se scria cu fiecare oră.

Locotenentul Vasile Niculescu și drumul spre Câmpia Libertății

Pilotul acestei misiuni a fost locotenentul aviator Vasile Niculescu, însoțit de căpitanul Victor Precup. Zborul lor, efectuat în condiții dificile, pe un avion biplan Farman, avea să ducă la Blaj documentele esențiale și mesajele Marelui Cartier General pentru liderii românilor transilvăneni, în plin proces al Marii Adunări Naționale.

Niculescu descrie în memoriile sale desfășurarea istorică de la sosire cu o emoție copleșitoare:

„Îmi este greu să redau imaginea manifestărilor grandioase și entuziaste, a miilor de suflete omenești ce se adunaseră atunci pe Câmpia Libertății, alergând de prin toate părțile, care pe jos, care călare sau în căruțe, încă din momentul când au văzut avionul ce purta cocardele cu tricolorul românesc, zburând deasupra capetelor lor. Strigăte de «Ura».”

În acele clipe, cerul Transilvaniei a devenit martorul unei bucurii populare spontane și al speranței care vibra în fiecare om.

O tradiție păstrată prin reeditări ale zborului

De-a lungul timpului, Zborul Marii Uniri a fost reconstituit pentru a păstra vie memoria acelei zile de glorie. Prima reeditare a avut loc în 1993, la 75 de ani de la eveniment, urmată de alte ediții solemne.

Cea mai recentă reconstituire a avut loc în 23 noiembrie 2023, când aeronave românești au decolat din Bacău și au aterizat la Blaj, pe Câmpia Libertății, urmând simbolic drumul aviatorilor de odinioară.

Moștenirea Zborului Marii Uniri

Zborul din 1918 nu a fost doar o misiune militară – ci un act de credință națională. A fost dovada că, atunci când miza este destinul României, curajul și profesionalismul militarilor noștri pot „scrie” istorie.

Astăzi, la 107 ani de la acel moment, Baza 95 Aeriană subliniază datoria noastră comună:

să cinstim memoria eroilor, să păstrăm vie tradiția aviației militare și să ducem mai departe valorile care au făcut posibilă Marea Unire.

În urma acestor fapte rămâne o misiune îndeplinită cu glorie – un capitol de onoare al aviației române și un simbol al unității naționale, pe care generațiile de astăzi și de mâine îl poartă cu recunoștință.