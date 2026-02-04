Workshop-ul „Consilierea în carieră – beneficii și tendințe actuale”, Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Bacău 

În data de 03.02.2026, începând cu ora 09:30 psiholog Daniela ANTON în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a dat curs invitației doamnei director adjunct, Carmen GĂBUREANU de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Bacău, clasele a XII-a A, D, F și G, profilul –științe sociale – pentru dezbaterea tematicii asociate cu „Consilierea în carieră –beneficii și tendințe actuale”.

Prin intermediul acestei activități invitata și-a propus să puncteze câteva dintre cele mai importante aspecte și anume faptul că consilierea în carieră este un proces, așa cum apare în literatura de specialitate, un contruct aflat în strânsă corelație cu toate celealte medii în care un tânăr este inserat (mediul familial, școlar, social, și alte activități de tip informal și nonformal).

Conform modelului de planificare a carierei în această etapă educațională prin specificul acesteia tinerii pot explora și dezvolta o serie de ancore în construcția și dezvoltarea deciziei pentru carieră (interese, abilități, cunoștințe, valori, stil de lucru și structuri de personalitate), fiind evidențiat rolul activ pe care îl pot avea în căutarea unor posibilități care să îi ajute să exploreze, inclusive prin sprijinul din partea consilierului școlar/ psihologului vocațional.

Evidențierea abilităților cheie, transversale, indiferent de facultatea și domeniul ocupațional pe care ulterior îl vor avea: abilitățile de comunicare, de planificare, de persuasiune, digitale, de învățare pe tot parcursul vieții, adaptabilitatea și cultivarea toleranței la incertitudine.

Ca un factor de responsabilitate individuală al importanței procesului de consiliere și orientare în carieră au fost prezentate beneficiile și costurile lipsei de parcurgere a acestui proces cu rol de informare, selecție și decizie, având implicații directe mai ales pe termen mediu și lung asupra încrederii în sine, satisfacției personale, profesionale și generale față de viață.

În partea de final, elevii au fost informați cu privire la posibilitatea de a beneficia gratuit și integral on-line de servicii de consiliere și orientare în carieră și consiliere psihologică prin intermediul platformei CONSILIA UBC, concepută pentru a crea o legătură mai strânsă între cele două instituții și între beneficiarii serviciilor educaționale, respectiv a familiarizării elevilor cu mediul local academic pentru o mai bună orientare în carieră a acestora.