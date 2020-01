Will Wilde a fost nominalizat de patru ori la British Blues Awards pentru cel mai bun muzicuțist , în 2010, 2011, 2012 și 2013 .

La 16 ani a avut prima muzicuță, la 19 ani a scos primul album – Nothing but Trouble – apoi încă trei : Unleashed , Raw Blues și Bring it on home (un tribut pentru Sonny Boy Williamson și Led Zeppelin).

Aflat în turneu european , Will va fi pentru prima dată în România, la Dărmănești Bacău pe 31 mai, la Open Air Blues in the garden festival, unde va ajunge de la Maastricht Blues Rock Passions 2020.

Will Wilde Band înseamnă :

Will Wilde: Vocals and Harmonica

Steve Brook: Guitar

Alan Taylor: Drums

Jack Turnbull: Bass

Mesajul lui Will Wilde pentru fanii lui din România, îl puteți vedea mai jos:

https://www.youtube.com/watch?v=prG2wsed_w4&fbclid=IwAR1vyw1ecZlFdhrtpjoKwW3Wvo-vTku4aUU5zbdj01Xycf_-hW9Hpnb0JPs

