Weekend bogat pentru iubitorii de muzică clasică din Bacău. 2 concerte extraordinare cu intrare gratuită la CAEx

În această săptămână, pe lângă concertul simfonic din stagiunea curentă a Filarmonicii, melomanii din Bacău se vor putea bucura de alte 2 seri extraordinare găzduite de sala de concerte a Centrului de Afaceri și Expoziții. Ambele fac parte din programul de evenimente al festivalului de chitară Cântarea Cântărilor, iar intrarea pentru public este liberă.

Primul concert, ce are loc sâmbătă, 25 octombrie 2025, este cu adevărat un eveniment și aduce în fața publicului o formulă muzicală în primă audiție absolută: cvartetul de coarde Consonanțe al Filarmonicii „Mihail Jora”, alcătuit din apreciații muzicieni Andrei Onofrei (vioara I), Ștefan Epuran (vioara II), Iulian Bolog (violă) și Alexandra Elefterescu Tăbăcaru (violoncel), se va afla pe scenă pentru prima dată împreună cu Maxim Belciug, carismaticul chitarist al Încântărilor, pentru un splendid concert cu program integral Vivaldi. Este o colaborare realizată special pentru acest festival, care pune în valoare potențialul fantastic al muzicienilor băcăuani în conjuncție cu puterea specială a chitarei de a aduce o lumină proaspătă în repertoriul clasic. Programul serii include Concertul RV 93 în re major, în aranjament pentru chitară și cvartet de coarde, și Trio sonata RV 82 în do major, la care se adaugă alte pagini din creația lui Antonio Vivaldi, de la lucrări exuberante, până la compoziții profund lirice, tulburătoare.

A doua zi, duminică 26 octombrie 2025, are loc un recital special, în care publicul se va putea bucura de sonoritatea rafinată a unui instrument istoric: arciliuto. Pe scena CAEx urcă Duo Iancu-Lobonț, o formație camerală alcătuită din Olivia Iancu-Lobonț și Claudiu Lobonț ce s-a remarcat în timp cântând, atât pe chitare, cât și pe instrumente de epocă, un repertoriu bogat care îmbină virtuozitatea cu plasticitatea și sensibilitatea. Arciliuto – sau arhilăuta, cum mai este numită – este în esență o lăută-tenor cu gât extins de teorbă, care s-a dezvoltat ca urmare a nevoii de a avea un instrument cu posibilități de interpretare a partiturilor solistice, precum lăuta renascentistă, dar totodată cu gama de bași consistentă a teorbei. Recitalul de duminică, 25 octombrie 2025, reunește partituri din creația unor compozitori precum Giovanni Girolamo Kapsberger, Antonio Soler și Joaquín Rodrigo.

Ambele concerte încep la ora 19:00 și au loc în sala de concerte a Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău. Evenimentele fac parte din programul festivalului itinerant CÂNTAREA CÂNTĂRILOR ce are loc în perioada 22 octombrie – 2 noiembrie 2025 la Moinești, Onești și Bacău. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005. La ambele evenimente, intrarea pentru public este liberă.