WDSF Bacău Dance Open 2025 – Un spectacol de pasiune și eleganță pe ringul de dans

Într-o atmosferă plină de energie și eleganță, Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău a găzduit pe 29 și 30 noiembrie, dar și pe 1 decembrie, unul dintre cele mai așteptate concursuri de dans sportiv ale anului: WDSF Bacău Dance Open 2025. Organizată de Clubul De Dans Sportiv Adamas Bacău, sub egida Federației Române de Dans Sportiv (FRDS), World DanceSport Federation (WDSF) și Agenția Națională pentru Sport, această competiție a adunat pe ring dansatori din întreaga lume, oferindu-le o platformă de excepție pentru a-și demonstra talentul și dedicația.

Un eveniment de nivel internațional

Cu peste 1500 de participanți din peste 15 țări, evenimentul a fost un adevărat festival al mișcării și armoniei. Timp de trei zile, sala a fost martoră la spectacole impresionante de tango, vals, samba, cha-cha și multe altele, dansate cu pasiune și precizie. Publicul a fost încântat de evoluțiile tinerilor dansatori, dar și de prezența unor nume consacrate în dansul sportiv mondial.

Momente de neuitat

Dincolo de spectacolul în sine, pentru publicul iubitor de dans sportiv din Bacău au fost evoluțiile sportivilor de la Adamas care au participat într-un număr foarte mare. Practic, sportivii de la Adamas au evoluat în fața propriilor suporteri și s-au bucurat de încurajări care le-au dat aripi. Cele mai așteptate momente au fost finalele WDSF, atât standard cât și latino, desfășurate după multe runde de calificări. Perechile au impresionat prin tehnică, chimie și eleganță, iar arbitrii, se pare că au avut o misiune destul de dificilă în desemnarea câștigătorilor. Trebuie subliniat că, WDSF Bacău Dance Open 2025 a beneficiat de o echipă de 40 de arbitri, dintre care 18 din străinătate și 22 de arbitri români, cărora le-au fost alături președinții și directorii de competiție, observatorii federali și un birou de secretariat. Competițiile oficiale s-au desfășurat sâmbătă și duminică, din zori și până aproape de miezul nopții.

Bacău Dance Open a avut și o sesiune dedicată dansurilor all style, care s-a disputat luni, de Ziua Națională. Aici au dansat copii de la 3-4 ani până la seniori de peste 50 de ani, la secțiuni de balet, contemporan, liric și tematic, dansuri populare, dansuri sportive și caraibice sau street dance.

Importanța WDSF Bacău Dance Open pentru localitate și comunitatea de dansatori

Organizatorii locali au pregătit evenimentul cu atenție la detalii, asigurând o experiență memorabilă pentru participanți și spectatori. În plus, WDSF Bacău Dance Open a cuprins și o serie de workshop-uri și sesiuni de antrenament conduse de antrenori cu mare experiență în domeniu, contribuind astfel la dezvoltarea dansului sportiv din regiune.

WDSF Bacău Dance Open 2025 a fost un succes răsunător, consolidând poziția Bacăului ca un centru important pentru dansul sportiv în Europa de Est. Cu promisiunea unor ediții viitoare și mai spectaculoase, acest eveniment a demonstrat că pasiunea pentru dans poate uni oameni din toate colțurile lumii și poate crea momente magice pe ringul de dans.

Proiectul WDSF Bacău Dance Open a fost organizat de Clubul de Dans Sportiv Adamas Bacău, susținut și co-finanțat de Consiliul Județean Bacău, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău.

„Bacău Dance Open 2025 a fost mai mult decât o competiție – a fost o demonstrație de unitate, pasiune și profesionalism, iar succesul pe care l-am trăit împreună depășește orice așteptare. Sunt profund recunoscător întregii echipe Adamas, oameni care au făcut sacrificii reale, care au lucrat până în ultimul moment cu devotament și energie, transformând acest eveniment într-un reper pentru dansul sportiv românesc.

Mulțumesc din toată inima comunității de dansatori din Bacău, părinților, sportivilor și susținătorilor care ne-au arătat, încă o dată, că în acest oraș trăiește o forță extraordinară, capabilă să ridice la nivel internațional orice inițiativă construită cu suflet și seriozitate.

Adresez de asemenea mulțumiri Consiliului Județean Bacău și Primăriei Municipiului Bacău pentru sprijinul acordat. Prezența și implicarea lor au confirmat importanța pe care o are cultura sportivă în dezvoltarea comunității noastre.

Nu în ultimul rând, vreau să-mi exprim aprecierea sinceră pentru colegul și prietenul meu, Ramon Zedan, de la Clubul Zedan’s. A fost alături de noi de la început până la final, cu o determinare și o implicare exemplară. Prezența lui a însemnat enorm și a contribuit decisiv la reușita acestui eveniment minunat.

Acest succes nu aparține unei singure persoane. Aparține unei echipe, unei comunități, unui oraș. Iar pentru mine, este o onoare să fac parte din această poveste.

Vă mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru emoția pe care ați adus-o la Bacău Dance Open. Viitorul arată extraordinar când îl construim împreună”, a declarat Romeo Tanasă, președintele CDS Adamas Bacău și organizator Bacău Dance Open.

Cele mai bune rezultate ale perechilor băcăuane:

Marian Lungu – Condopol Bianca

Loc 4 WDSF Youth Latin

Loc 4 WDSF 10 Dance

Darius Moraru – Grapcenco Corina

Loc 6 WDSF Junior II Latin

1 de 21