Vulpe capturată și relocată în siguranță, după ce a făcut pagube într-o gospodărie din Hemeiuși

O familie din comuna Hemeiuși a reușit, după mai multe zile de încercări, să captureze vulpea care le-a creat probleme în gospodărie, atacând rațe și găini. Animalul sălbatic fusese observat în zonă în repetate rânduri, iar pagubele produse i-au determinat pe proprietari să ceară ajutorul autorităților.

În urma sesizării, echipele responsabile au intervenit pentru preluarea animalului. Vulpea a fost capturată în siguranță și ulterior relocată în lunca râului Bistrița, într-o zonă aflată la nord de lacul Bacău, unde poate trăi în mediul său natural, departe de gospodăriile oamenilor.

Un aspect demn de apreciat în acest caz este atitudinea păgubiților, care au ales o soluție civilizată și responsabilă, solicitând doar îndepărtarea animalului, fără a recurge la metode violente sau tradiționale de „rezolvare” a problemei.

Specialiștii atrag atenția că prezența vulpilor în apropierea localităților nu reprezintă un comportament ieșit din comun. Animalul a acționat conform instinctelor sale naturale, în căutare de hrană, un comportament pe care vulpile îl au de sute de mii de ani. Autoritățile recomandă populației să anunțe instituțiile competente în situații similare, pentru a preveni conflictele dintre oameni și fauna sălbatică.

Sursa video