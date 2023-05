Vremuri perfecte într-o țară perfectă

Cum adică de ce te afli aici, de ce ai fost săltat de mascați și băgat la închisoare? Dar e foarte simplu: pentru că ești un infractor. Ai încălcat legea, deci locul tău este aici. Nu ai ieșit tu în stradă de atâtea ori să strigi că infractorii trebuie arestați și condamnați? Vezi, așa este, te avem înregistrat. Ai ieșit de nenumărate ori la manifestații și ai solicitat ca Justiția să își facă treaba. Asta facem acum. Am luat seama la dorința poporului exprimată atât de democratic, inclusiv de dumneata, și acționăm, nu știu de ce ești nemulțumit… Dumneata, ca și alți manifestanți, v-ați exprimat opinia, noi am preluat ștafeta. E cât se poate de corect și de transparent: poporul hotărăște că infractorii trebuie să fie închiși, noi, ca servitori ai poporului, desemnați oficial, am definit infracțiunile și, în felul acesta, ai ajuns aici.

Bine, o să spui că, atunci când ai ieșit în stradă, nu era infracțiune să ieși din oraș sau să folosești mai multă energie electrică decât cea alocată prin cote stabilite judicios de autorități. Dar asta este doar o problemă de semantică. De definiție. Nu ține de Justiție sau de democrație, ține strict de administrație.

Colegii tăi cu care ai ieșit la manifestații sunt și ei aici, unii au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că nu au respectat somațiile autorităților. Vezi, și aici avem o problemă rezolvată. Ați spus că vreți să se instaureze Legea, noi asta facem acum; ați spus că poporul are prea multe drepturi, că face mizerie, că face galagie, că nu este civilizat. Noi am auzit solicitările voastre și le punem în practică.

Ar trebui să fiți mulțumiți pentru că, iată, democrația funcționează! Ați spus că nu aveți nimic de ascuns, v-am pus camere video și în case, să veghem la protecția voastră, să nu cumva unii să vă lăsati corupți, să fiți tentați să încălcați legea. Nu, degeaba te indignezi, asta ați spus, avem înregistrările.

Ați vrut o Justiție rapidă, de care să nu scape infractorii, noi vă oferim o judecată rapidă, simplă, fără formalități, fără avocați care să tragă de timp și să lungesască procesul. Nu asta ați strigat în stradă? Iată că acum cel care v-a arestat, vă va da și sentința și o va pune în aplicare; totul în doar 2-3 ore, cu tot cu birocrație! Ați vrut Turbo-Justiție, o aveți și nu înțeleg de ce nu vă place…

Și, nu, nu aveți dreptul la recurs. De ce să complicăm inutil lucrurile? Ați făcut fapta, avem înregistrarea, sentința se dă pe loc și o executăm rapid. Și nu facem decât să punem în practică ceea ce ați cerut dvs. în stradă…