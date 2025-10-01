Vremea în România: se răcește dar spre finele săptămânii își revine

Vremea se răcește treptat în toată țara, cu ploi în sud și vest și ninsori la munte, dar spre finalul săptămânii se va încălzi ușor, iar precipitațiile vor fi mai rare.

01–02 octombrie – Se instalează frigul de toamnă. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi pe alocuri, mai însemnate în Oltenia și vestul Munteniei. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge. Vântul va avea intensificări locale în sud și sud-est, iar temperaturile minime se vor situa între 1 și 10 grade.

02–04 octombrie – Vremea devine rece și mohorâtă în întreaga țară. Ploile se vor extinde în regiunile sudice și vestice, cu cantități însemnate în Oltenia și Muntenia. La munte vor fi ninsori, viscolite pe creste, iar vântul va prezenta rafale puternice, în special în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime: 6–15 grade; minime: 0–11 grade.

04–06 octombrie – Se ameliorează treptat, dar va rămâne mai rece decât normal. Ploile vor fi locale, în special în nord și nord-est, iar dimineața și noaptea se va forma ceață pe alocuri. Temperaturile vor crește ușor, maxime 10–20 grade, minime 2–10 grade.

06–09 octombrie – Vreme mai caldă în toată țara, cu temperaturi în creștere și probabilitate de ploaie mai ridicată spre finalul intervalului.

București – 01–02 octombrie: rece și noros, ploi slabe, min 6–7°C.

02–04 octombrie: închis, vânt puternic, ploi 10–40 l/mp, maxime 10–12°C.

04–06 octombrie: ameliorare, cer variabil, maxime 14–19°C, minime 4–9°C.

06–09 octombrie: încălzire treptată, ploi rare.