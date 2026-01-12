Vreme extrem de rece în toată țara: ger, ninsori, polei și vânt puternic. Mai multe coduri galbene emise de meteorologi

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică generală, valabilă în perioada 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, precum și trei atenționări Cod Galben, care vizează temperaturi deosebit de scăzute și ger, în aproape toată țara.

Ger persistent și temperaturi negative severe

Luni, 12 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toate regiunile, cu temperaturi maxime cuprinse între -8 și 0 grade. În Banat, Crișana și Transilvania, pe arii restrânse, se va instala ger persistent, cu valori în jurul a -10 grade.

Noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie) va fi geroasă în aproape toată țara, temperaturile minime urmând să coboare între -19 și -7 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în Transilvania și în zonele montane.

Marți, 13 ianuarie, vremea va rămâne deosebit de rece, local geroasă în centrul și nord-estul țării. Maximele zilei se vor situa între -8 și 2 grade, iar noaptea temperaturile minime vor varia între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.

Ninsori, strat de zăpadă și polei

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru. În Maramureș și nordul Carpaților Orientali, stratul de zăpadă nou depus va avea grosimi de 3–5 cm.

Marți, aria ninsorilor se va extinde mai ales în regiunile intracarpatice, unde stratul de zăpadă va atinge 2–8 cm, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, local 10–15 cm. Începând din seara zilei de marți, în vestul și sud-vestul țării sunt așteptate precipitații mixte și depuneri de polei, cu risc crescut pentru trafic.

Vânt puternic și viscol la munte

Vântul va avea intensificări semnificative în zona montană înaltă, mai ales în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge 70–80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Luni, vântul va sufla cu 40–50 km/h și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est.

Coduri Galbene succesive

12 ianuarie, ora 10:00 – 12 ianuarie, ora 20:00 : Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zona de munte .

12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00 : Cod Galben de ger în cea mai mare parte a țării , cu minime între -19 și -9 grade .

13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00: Cod Galben pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei și zona de munte, unde vremea va rămâne deosebit de rece, cu maxime între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade.

Meteorologii avertizează că miercuri și joi vor continua, local, precipitațiile mixte și depunerile de polei, în special în jumătatea de nord a țării, și recomandă populației să urmărească actualizările prognozei și să ia măsuri de protecție împotriva gerului și condițiilor meteo dificile.