Schimbarea la față a centrului, parcări moderne pentru locuitori, un târg primitor pentru toți crescătorii de animale de pe Valea Muntelui, servicii medicale, centre culturale, zone de agrement. Curățenie, iluminat public, aspect civilizat. Pe scurt, asta își dorește primarul Toma Constantin, ALDE, pentru orașul pe care îl gospodărește din iunie 2016, când a renunțat la funcția de subprefect. Ca să împlinească această viziune s-a străduit să înmulțească fiecare talant local și să atragă alții, din surse externe.

„Pentru 2018, am avut în plan să înființăm cât mai multe parcări din bugetul local. Am făcut trei și o executăm pe a patra. O parcare ar fi ajuns la 300.000 de lei, dar am lucrat cu beneficiarii Legii 416 și cu angajații Primăriei și am redus costurile”, afirmă edilul. Una dintre parcări e destinată operatorilor de taxi, iar celelalte, locuitorilor. A patra parcare se află în oborul săptămânal, aflat, de asemenea, în curs de modernizare. Deja a fost schimbat gardul și se va construi o clădire care va asigura spații pentru medicul veterinar și controlul animalelor, utilitățile necesare – electricitate, canalizare și alimentare cu apă -, iar afară, adăpători. Tot în primăvara 2018, a fost asfaltat drumul din Brătulești și centrul orașului.

Încasări mai mari cu 200 la sută

„Vom continua cu modernizarea târgului de cereale, care va costa bugetul local 500.000 de lei. Noi avem peste 20.000 mp pentru târg. Anul trecut am amenajat 10.000 mp pentru sectorul de legume-fructe și cel industrial: am turnat un covor bituminos, am schimbat tarabele degradate și am înlocuit gardul. După ce am modernizat târgul, au început să vină aici negustori de pe toată Valea Trotușului, ceea ce a dus la creșterea cu 200 la sută a încasărilor”, a declarat Toma Constantin.

Din primăvară, când s-a încălzit vremea, se asfaltează fără pauze: pe str. Energiei au fost decapați 5.000 mp, urmează str. Orizontului și Valea Uzului, iar pentru Chimiei, Stadionului și Căprioarei, e în curs licitația pentru execuție. Pe PNDL vor fi asfaltate străzile Livezi și Lapoș, circa 5 km, iar pe POR vor fi reabilitate termic 9 blocuri, cofinanțarea fiind asigurată din bugetul orașului. Proiectul tehnic pentru reabilitarea blocurilor e realizat și autoritățile speră ca în august să se apuce de treabă.

Investiții pentru atragerea medicilor

„Am cumpărat stadionul, lucrăm la renovarea lui, dar vrem să cumpărăm și Casa de Cultură a Rafinăriei, care e degradată. Mai avem 6-7 proiecte pe POR, în diferite faze de derulare, cum ar fi modernizarea Școlii Lapoș, reabilitarea corpului C5 din fostul spital, în care vom înființa Centrul de zi pentru bătrâni, a cabinetelor medicale din fostul spital și construirea Parcului Central pe un teren viran de 2000 mp. Mai vrem să reabilităm clădirea școlii vechi, închisă prin 2000, și să înființăm cabinete medicale pe care să le închirieze medicii sau Centrul Medical de Permanență”, mărturisește Toma Constantin.

O altă dorință a primarului este ca rețeaua de iluminat să ajungă până la Coada Lacului. Consiliul Județean a obținut fonduri pentru modernizarea DJ 123 prin PNDL, tronsonul dintre motel și Coada Lacului, circa 6,3 km, care va costa 15,6 milioane de lei, iar Toma Constantin caută finanțare pentru restul. Nu e un moft, „e o investiție absolut necesară deoarece vrem să devenim stațiune turistică de interes local”, mărturisește primarul, în final.