Vrei o carieră militară? Înscrierile la școlile de subofițeri jandarmi încep acum!

Candidații interesați de o carieră militară se pot înscrie la concursul de admitere organizat de instituțiile militare de învățământ ale M.A.I., sesiunea septembrie-decembrie 2025. Pentru școlarizarea viitorilor subofițeri jandarmi sunt disponibile 700 de locuri, distribuite astfel:

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” – Fălticeni: 350 locuri, dintre care 3 pentru cetățenii de etnie romă și 3 pentru alte minorități.

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani: 350 locuri, dintre care 3 pentru cetățenii de etnie romă și 3 pentru alte minorități.

Înscrierile se fac prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.” – https://hub.mai.gov.ro/, secțiunea „Învățământ”, până pe 17 octombrie 2025, inclusiv în weekend. Candidații trebuie să își creeze un cont, să-l valideze conform instrucțiunilor și să completeze datele de înscriere, încărcând documentele necesare (dimensiunea maximă: 2 MB).

Etapele concursului:

Depunerea dosarului de recrutare: până pe 3 noiembrie 2025, prin platforma Hub.

Evaluarea psihologică: data și locația vor fi anunțate ulterior pe platforma Hub.

Proba de evaluare a performanței fizice: 7–12 noiembrie 2025, locația va fi comunicată ulterior.

Proba de verificare a cunoștințelor: 15 noiembrie 2025, la unitățile de învățământ alese de candidați. Bibliografia și tematica sunt disponibile pe platforma Hub.

Examinarea medicală: 24 noiembrie – 19 decembrie 2025, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Candidații declarați apți medical și cu mediile cele mai mari la proba de verificare a cunoștințelor vor fi declarați „Admis”. Rezultatele finale vor fi afișate până la 24 decembrie 2025 pe site-ul unității de învățământ și pe portalul MAI.

Informații suplimentare: Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, Serviciul Resurse Umane, tel. 0234 543131, int. 24537, 24407.