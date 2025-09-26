Vot în comisia AGRI pentru bugetul UE 2026: reguli mai simple și comerț echitabil pentru fermieri

Europarlamentarul Claudiu Richard Târziu a anunțat că a votat pentru avizul Comisiei pentru agricultură privind bugetul Uniunii Europene pentru 2026, subliniind importanța unui sprijin real și eficient pentru fermieri și comunitățile rurale.

„Acest vot reflectă poziția Comisiei asupra alocărilor financiare din cadrul Politicii Agricole Comune și asupra modului în care resursele europene vor sprijini fermierii în anul următor”, a declarat Târziu. El a precizat că avizul confirmă majorarea rezervei de criză la 450 de milioane de euro, dar a atras atenția că regulile de activare trebuie simplificate pentru a permite accesul rapid la fonduri.

De asemenea, documentul evidențiază necesitatea menținerii competitivității sectoarelor vulnerabile, precum fructele și legumele, viticultura, apicultura și producția de ulei de măsline. Europarlamentarul român a subliniat și importanța aplicării stricte a principiului reciprocității în comerț, astfel încât fermierii europeni să nu fie dezavantajați de importuri care nu respectă aceleași standarde de calitate și siguranță.

„Am votat pentru că acest buget trebuie să răspundă nevoilor reale ale fermierilor, să reducă birocrația și să garanteze piețe corecte și condiții de concurență echitabile”, a concluzionat Claudiu Richard Târziu.

Proiect susținut de ECR