Primari, consilieri locali, referenți și directori de instituții au fost prezenți, luni, în sala mare a Consiliului Județean (CJ), la lansarea unui proiect destinat românilor din Diaspora. Concret, acesta va sprijini înființarea a 30 de firme noi prin asigurarea unui buget de 40.000 de euro/beneficiar. Inițiativa aparține Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Euronest, din care face parte și județul Bacău, finanțarea fiind obținută prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Ideea proiectului a plecat de la o realitate: în topul județelor cu cel mai mare număr de locuitori plecați din țară, cinci sunt din Regiunea Nord-Est. Iar în fruntea lor se află Bacăul, cu 57.340 de „stranieri". „Proiectul se adresează persoanelor care au plecat în străinătate fie în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, fie la studii", a explicat Alina Popa, director executiv al ADI Euronest. E un moment potrivit deoarece ADI Euronest împlinește zece ani de la înființare, timp în care Bacăul a atras peste 26 de milioane de euro, a explicat Sorin Brașoveanu, președintele CJ. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF

