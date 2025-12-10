Volei: Turneu internațional de old-boys la Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”

Sâmbătă, 13 decembrie, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” va fi gazda unui turneu internațional de volei pentru old-boys.

Alături de cele două formații băcăuane, Volei Club Carpați și Old Boys „Vasile Alecsandri”, la eveniment vor participa două grupări din Republica Moldova (UMSF Chișinău și Olimp Ungheni) și una din Ucraina:

Volei Cernăuți. Volei Club Carpați Bacău, antrenată de Florin Robciuc se va prezenta într-o formulă mixtă, alături de cei cinci old boys, Paul Cojocaru, Romulus Mândruț, Cosmin Dulmeanu, Cosmin Matei și Radu Andy Drăgoi aflându-se două fete (mereu tinere), Raluca Ilie și Raluca Cloșcă, în timp ce Old Boys „Vasile Alecsandri” mizează pe o garnitură alcătuită din Ionuț Vasluianu, Vlad Fesan, Dan Ionesi, Gigi Păduraru, Radu Afloarei, Dan Motorga și Gabriel Ambăruș.

Partidele vor începe la ora 10.00, în baza tragerii la sorți ce va avea loc vineri, 12 decembrie.