Volei masculin/ Divizia A2: Știința Bacău și-a reluat pregătirile

Început de toamnă, început de pregătiri pentru divizionara A 2 de volei masculin Știința Bacău. Gruparea antrenată de Eusebiu Țurcanu s-a reunit luni, în sala de sport a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, atacând ediția de campionat 2023-2024 în care are ca obiectiv calificarea la turneul de promovare. „Sezonul trecut, am ratat la mustață prezența la turneul de promovare. Anul acesta, sperăm să ne îndeplinim obiectivul, mai ales că am reușit și o serie de transferuri, motiv pentru care ținem să mulțumim municipalității, dar și celor care ne-au ajutat să accesăm proiectul de finanțare nermabursabilă: Toga Serv, Sanrotex și Asociația Susțin Voleiul Băcăuan”, a declarat antrenorul Științei, Sebi Țurcanu, care contează, ca întăriri de lot, pe centrul Lucian Tofan (un come-back sub culorile studenților băcăuani), universalul Rareș Gălățescu (promovat în A1, în 2022, cu Tomis Constanța) și libero-ul Ciprian Tofan, venit de la CSM Râmnicu-Sărat. Alături de aceștia, Știința mizează în continuare pe Liviu Râpeanu, Andrei Veber, Cosmin Matei, Mihai Șnel, Codrin Cernov, Matei Hagatiș și Tudor Munteanu, plus juniorii de la CSȘ Bacău: Tudor Matanie, Ștefan Țurcanu, Andrei Mazilu, Paul Alecu, George Petrache și Tudor Menegon. Spre deosebire de ediția 2022-2023, când a făcut parte din Seria de Est, în campionatul ce va demara în octombrie, Știința Bacău va evolua în Seria de Vest, alături de Provolei Oradea, Provolei Arad și SCM Zalău. Și în acest an, campionatul se va derula în sistem de turnee, primul fiind programat în perioada 27-29 octombrie. Al doilea turneu va avea loc în intervalul 24-26 noiembrie, al treilea se va desfășura între 26 și 28 ianuarie, pentru ca ultimul, care va decide și cele două echipe calificate din Seria de Vest la turneul de promovare, să se țină în Bacău, între 1 și 3 februarie. Până la startul de campionat, alături de ședințele de antrenament, băcăuanii vor bifa și o serie de jocuri de pregătire. Astfel, la finalul acestui weekend, juniorii antrenați de Țurcanu vor participa la un turneu la Tulcea, pentru ca ulterior Știința Bacău să susțină o „dublă”amicală tur-retur cu una din componentele Seriei Est, Știința București.