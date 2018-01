Voleibalistele băcauane au solicitat reprogramarea meciului de sâmbătă, din campionat, pentru a pregăti cât mai bine confruntarea de miercurea viitoare, din Elveția, din „optimile” Cupei Challenge Începutul de săptămână a readus-o pe podiumul campionatului. Cu un punct avans față de CSM Târgoviște, care a fost învinsă acasă de CSM București. Numai că Știința Bacău nu-și va putea apăra locul 3 în acest weekend. Motivul? Băcăuancele au solicitat amânarea jocului de sâmbătă, de la Cluj, din etapa a 12-a a Diviziei A1 pentru a pregăti cât mai bine manșa tur a „optimilor” Cupei Challlenge, programată miercurea viitoare, pe terenul vice-campioanei Elveției, Sm’Aesch Pffefingen. „Ne interesează și campionatul, și Cupa Challenge. Prin urmare, nu vrem să lăsăm nimic la voia sorții. Ținând cont și de condițiile meteo dar și de distanță, am decis că ar fi mai înțelept să cerem Federației amânarea jocului cu U Cluj. Ne dorim calificarea în sferturile de finală ale Cupei Challenge și facem tot posibiliul pentru a obține un rezultat cât mai bun în Elveția”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă. Tehnicianul băcăuan își va însoți echipa în Țara Cantoanelor. Dar nu călătorind cu avionul, alături de întreaga delegație, ci cu mașina. „Fetele pleacă luni, pe calea aerului, eu mă pornesc la drum cu mașina, duminică. Țin neapărat să fiu pe bancă la jocul tur din Challenge Cup”, a precizat Grapă. Amânarea întâlnirii cu U NTT Data Cluj nu va fi singura modificare de program a Științei. Gruparea băcăuană intenționează și amânarea cu o zi a partidei cu Penicilina Iași, din runda a 13-a. „Vom solicita să jucăm duminică, 28 ianuarie, în loc de sâmbătă, 27, pentru a mai putea elimina din oboseala care se va acumula cu prilejul deplasării din Elveția. Repet, ne interesează mult și campionatul. Din acest motiv, chiar dacă Penicilina ocupă un loc codaș, vrem să fim în plenitudinea forțelor la ora meciului cu ieșencele”, a punctat Florin Grapă. Clasamentul Diviziei A1 1. Volei Alba Blaj 12 11 1 34-4 33p.

2. CSM București 11 10 1 32-5 31p.

3. Știința Bacău 11 8 3 24-11 24p.

4. CSM Târgoviște 11 8 3 26-14 23p.

5. Agroland Timiș. 11 7 4 23-16 20p.

6. CSM Lugoj 11 3 8 12-24 10p.

7. Dinamo București 11 3 8 13-27 9p.

8. Medicina Tg. Ms. 11 2 9 11-29 7p.

9. Penicilina Iași 12 2 9 9-33 6p.

Programul etapei a 12-a (20 ianuarie): CSM București- Medicina Târgu-Mureș (ora 15.00, Digisport), CSM Lugoj- Agroland Timișoara, Dinamo- București- CSM Târgoviște (se dispută duminică, de la ora 13.30, fiind televizat în direct pe Digisport). Jocul U NTT Data Cluj- Știința Bacău a fost amânat, în timp ce partida Volei Alba Blaj- Penicilina Iași s-a desfășurat în devans, pe terenul campioanei, lidera impunându-se cu scorul de 3-0 (22, 20, 11). A venit și Duric De săptămâna aceasta, Știința Bacău contează și pe serviciile centrului din Serbia, Dubravka Duric. Campioană a României cu Alba Blaj în sezonul trecut, Duric a fost adusă de gruparea băcăuană pentru a acoperi locul liber lăsat de retragerea din activitate a Iulianei Matache și de accidentarea Gabrielei Dancu. În vârstă de 26 de ani, Duric (1,90 m înălțime) nu are însă drept de joc în cupele europene, urmând să-și ajute noua echipă doar în competițiile interne. „Din punct de vedere al pregătirii fizice nu este încă la parametrii optimi. Estimez însă că în maxim o lună, lucrurile se vor regla. Oricum, venirea Dubravkăi Duric constituie un plus pentru Știința", a spus antrenorul Florin Grapă.

