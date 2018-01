Mladost Zagreb- Azerrail Baku. La cum se așezaseră lucrurile, una dintre optimile de finală ale Cupei Challenge la volei feminin părea să fie acesta. Mladost se impusese în prima manșă a „șaisprezecimilor” cu 3-1 pe terenul elvețiencelor de la Sm’Aesch. Iar Azerrail remontase înfrângerea din tur, de la Bacău, contra Științei. În jocul retur de la Baku, azerele s-au impus cu 3-0, ducând calificarea în prelungiri, la „setul de aur”. Adică acolo unde au condus cu 10-5 înainte de a ajunge la 12-8. Numai că…Numai că și în volei se întâmplă minuni. Iar vice-campioana Elveției a câștigat cu 3-0 returul din Croația. Bașca „setul de aur” cu 15-10. Astfel, Sm’Aesch Pfeffingen a ajuns în „optimi”, acolo unde dă peste Știința. Da, da, Știința, care a reușit un come-back fantastic în „setul de aur” de la Baku pe care și l-a adjudecat cu 15-13. Așadar, în loc de Mladost- Azerrail, avem Sm’Aesch- Știința. „Și noi, și elvețiencele ne-am calificat după meciuri retur care ar trebui să poarte mențiunea «Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional»”, a declarat, mai în glumă, mai în serios, antrenorul Științei, Florin Grapă, înaintea primei manșe a „optimilor” programată în această seară, de la ora 19.00 (o oră mai târziu în România) în sala „MZH Lohrenacker” din Aesch. Spre deosebire de studente, care mizează în Challenge Cup doar pe jucătoare autohtone (noua achiziție, sârboaica Duric nu are drept de joc în cupele europene), Sm’Aesch este o multi-națională. Gruparea antrenată de germanul Andi Vollmer include cinci straniere: Ennok (Estonia), libero-ul Poganny (Germania), von Piekartz (Olanda), Walch (SUA) și White (Canada). Lotul este completat de elvețiencele Visentin, Matter, Storck, Werfeli și Zaugg. Gazdele din această seară se prezintă în fața Științei cu un moral ridicat; duminică au învins-o pe Voleo Zurich cu 3-1. „E clar că întâlnim o echipă cu potențial, dar avem și noi atuurile noastre. Cel mai important avantaj este că returul, cel care decide calificarea, se joacă în Bacău, pe 7 februarie. Ne dorim însă foarte mult un rezultat bun și în manșa de miercuri, din Elveția”, a spus Florin Grapă. Formații probabile: Sm’Aesch: von Piekartz, Ennok, Walsch, White, Werfeli, Storck, Pogany (libero).

Știința: Kapelovies, Lupa, Cazacu, Faleș, Sipoș, Rogojinaru, Albu (libero).

Arbitri: Angel Romero Martinez (Spania) și Martin Yanakiev (Bulgaria).

