Se cuvine cea mai mare laudă unui cărturar de înaltă clasă: prof. dr. doc. Vladimir Hanga (21 oct. 1920, Cucova, com. Valea Seacă, jud. Bacău – 16 iun. 2013, Arad). Are, în lumea juriștilor din România, o reputație greu de egalat. Eminent elev și student, a devenit doctor în științe juridice (1947), la trei ani de la absolvirea facultății, şi, după numai doi ani, doctor în științe economice și politice. A profesat la universitățile din București, Cluj-Napoca și Arad, a condus doctorate și s-a afirmat ca specialist pe plan național și internațional. Centre universitare de mare prestigiu din Europa, dar și din S.U.A. l-au primit pentru a susține conferințe și cursuri. A condus Facultatea de Drept clujeană (a fost și prorector aici), iar apoi, facultatea de profil din Arad l-a avut ca primul decan, în 1990. Între 1977 și 1984 a fost expert ONU la New York și Geneva, după care a devenit membru în Comisia pentru Drepturile Omului și arbitru al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (1984-1989).

Bacăul e pregătit să-l cinstească la centenar: Colegiul „Ferdinand” a pregătit un panou în Biblioteca „George Bacovia” dedicat fostului său elev (1931-1939), iar Școala Gimnazială Valea Seacă (directoare, Daniela Rău) a preluat sugestia noastră de a primi numele savantului. Contrariat de înregistrarea diferită a zilei de naștere (20 sau 21?) în lucrări de informare, mi-am dedicat aproape toată ziua de vineri, 16 oct., subiectului Vladimir Hanga. La Primărie, am extras din actul de naștere data corectă: 21 oct.; la școală, le-am vorbit elevilor despre cel omagiat și i-am felicitat că au 0% infectări cu Covid; la câțiva kilometri, în satul Cucova, ghidat de Dumitru Hanga (rudă cu profesorul) și de Ion Toma, am căutat casa familiei și am fotografiat clădiri martore ale începutului de secol XX. (Nu mai există casa, așa că am luat două fire de lucernă din acel loc.)