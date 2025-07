Vizită diplomatică la brutăria Davio Pan din Dărmănești

Brutăria Davio Pan a avut onoarea de a primi zilele trecute, vizita Excelenței Sale, domnul Noel Servigon, Ambasadorul Republicii Filipine în România.

În cadrul vizitei s-au purtat discuții despre dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local, național și internațional.

De asemenea, Excelența Sa, degustând produsele Davio Pan tradiționale, a apreciat atât calitatea acestora, cât și profesionalismul personalului și dotările tehnice de ultimă generație din brutăria de la Dărmănești.

„Mulțumim Excelenței Sale și întregii delegații pentru vizită. Suntem onorați de faptul că facem parte din această frumoasă comunitate a orașului Dărmănești și putem “Pune pe masă o pâine gustoasă!”, au notat administratorii Davio Pan pe pagina de Instagram a brutăriei din Dărmănești.

Brutăria Davio Pan a fost înființată la începutul lunii iunie din 2009 de familia Mădălina și Răzvan-Ionuț Ferțu, în orașul Dărmănești pe strada Forestierului nr 20.

Investind constant în dotări tehnice, calificarea personalului și calitate, Davio Pan a reușit să deservească mai mulți clienți de pe raza județelor Bacău, Neamț, Vrancea, Vaslui, Botoșani, respectiv toată regiunea N-E a României.

„Am pornit de la ideea de a „pune pe masa o pâine gustoasă”, respectând toate normele de igienă, siguranța și sănătate a alimentelor. Astfel am reușit să producem și să vindem în zonele sus menționate produse de patiserie (cozonac, plăcinte, cornuri, etc) și panificație (franzelă, pâine cu semințe, graham, integrală, la tavă, cu cartofi, etc). Suntem mândri că facem parte din comunitatea orașului Dărmănești din județul Bacău, putând asigura pâinea pentru mii de oameni cât și locuri de muncă pentru zeci de angajați”, au transmis reprezentanții Davio Pan Dărmănești.

Dacă urmărim conturile de pe paginile de socializare ale brutăriei Davio Pan, descoperim lucruri esențiale. Iată și o scurtă descriere.

„Pâine proaspătă, pasiune și gust autentic, aduse direct la tine.

Echipa noastră dedicată de brutari pasionați, lucrează din greu pentru a vă oferi produse de cea mai înaltă calitate. Ne-am ales acest nume deoarece suntem mândri să vă aducem pâine proaspătă, coaptă cu dragoste și atenție, direct din cuptorul nostru.

Ce ne diferențiază de alte brutării este utilizarea ingredientelor de cea mai înaltă calitate, gama noastră variată de produse, inclusiv pâine integrală, pâine cu semințe și alte specialități.

Onorăm comenzi speciale, pentru diverse evenimente, după solicitarea clientului.”