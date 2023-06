Visul american al Riannei

Cotidianul nostru a prezentat parcursul Riannei, o elevă din Bacău, de la starea sa de elevă ca oricare alta la „Alecsandri”, până la reușita plecării sale pentru un an școlar, la un liceu din Texas, SUA. A fost, practic, o întrecere de dosare și probe de aptitudini de care a trecut, susținute în cadrul proiectului dezvoltat de FLEX, o organizație care reușește să deschidă minți și oportunități în rândurile tinerei generații din România. Acum au urmat cuprinsul și încheierea – despre anul petrecut în America și întoarcerea acasă, deși credem că va urma în viața sa un alt capitol instructiv și interesant pentru cititorii noștri.

La plecarea în America ai avut un orizont de așteptare clar sau ți-ai spus că te lași dusă de val și ce va fi, va fi?

Eu când am plecat nu aveam nicio așteptare. Știam că o să fie oricum mai bine decât în România. Gazdele mele texane m-au înscris la multe activități extrașcolare, ceea ce mi-a plăcut și m-a ajutat, mai ales în prima zi de școală. M-au înscris în band-ul liceului, unde am început antrenamentele cu două săptămâni înaintea începerii cursurilor și asta a făcut ca în prima zi să nu fiu privită ca „cea nouă” și ulterior totul să-mi fie mai ușor, pentru că îmi făcusem prieteni. Repet, nu am avut nicio așteptare și asta a fost bine, ca să nu sufăr dezamăgiri, dacă lucrurile nu se potriveau imaginației mele. Mulți gândesc că ajung în America, unde totul e minunat, dar nicăieri nu există ceva chiar ideal.

Bine, atunci te-ai lăsat dusă de val sau ai avut controlul evoluției tale acolo?

Pot să spun că a decurs totul ușor, pentru că mi-am făcut prieteni repede, m-am integrat rapid în comunitate, am participat la evenimente sociale și am cunoscut multă lume. La doar o zi de la venire, am participat la aniversarea de 103 ani a unei prietene a familiei care mă găzduia. Am mers opt ore până în New Mexico, acolo unde doamna fusese primăriță într-o localitate. Lumea m-a abordat cu multă bunătate și atenție. A fost cea mai texană petrecere pe care am văzut-o, cu lumea toată îmbrăcată tradițional, în cowboy, cu muzică country și religioasă… Era o așezare aproape de baza de lansare a rachetelor spațiale a lui Jeff Bezos, patronul Amazon.

Asta a făcut să ai mai puțin timp pentru reflecție, pentru a vedea ce ai lăsat în urmă?

Probabil că da. Decantez acum.

Care au fost diferențele fundamentale pe care le-ai simțit prima dată, între Statele Unite și acasă?

În primul rând, sistemul școlar. Mi-a plăcut foarte mult și am îndrăgit America în primul rând datorită școlii. Stăteam acolo de la 8 dimineața la 9 seara și nu simțeam că sunt la școală. În România, după patru ore deja simțeam că sunt obosită, epuizată. O altă diferență o reprezintă oamenii. Ei sunt foarte deschiși. Adică eu pot să văd o persoană pentru prima dată la colț de stradă, mă duc, vorbesc și în două ore suntem cei mai buni prieteni. În România, nu toată lumea are deschiderea asta. Ceea ce mi-a plăcut este că oamenii sunt open-minded. Referitor la LGBTQ, în România, nimic, sunt priviți rău de tot, în State au comunitatea lor și pe nimeni nu interesează, decât dacă își fac bine treaba acolo unde sunt și dacă ei acordă respectul normal celorlalți. La fel ca în cazul oricui. Și față de emigranți și alți oameni au o comportare mult mai tolerantă decât românii.

Care sunt aptitudinile care ți s-au dezvoltat, care sunt abilitățile pe care le-ai căpătat în anul petrecut în America?

Vorbesc engleza mult mai bine și mai fluent. Am devenit mult mai independentă. Eram deja independentă, pentru că așa m-au crescut părinții și bunicii. Dar faptul că ești singur pe un alt continent și nu-l poți suna pe tata la nevoie – din cauza fusului orar sau ca să nu-i sperii pe părinți -, m-au făcut să găsesc rezolvări proprii. Și am căpătat deschiderea și iubirea față de alți oameni. Înainte eram foarte anxioasă în această privință, dar acum, nu.

Care sunt deosebirile în privința programei școlare?

În primul rând, în Statele Unite îți alegi singur materiile de studiu. Desigur, depinde de la stat la stat, dar în Texas așa era și îți puteai alege și nivelul de dificultate până la care doreai să aprofundezi fiecare materie. Și mi-a plăcut enorm că încurajau foarte mult activitățile extrașcolare. Era spiritul școlii! Chiar dacă nu excelai, ei te încurajau și creau evenimente pentru tine, ca să te încurajeze și integreze, ceea ce în România nu este cazul. De exemplu, eu am fost înscrisă în color guard, care practic este o echipa de dans a școlii. Doar că noi mai aveam și niște steaguri de doi metri. Și niște puști, în semestrul al doilea. Când am ajuns acolo, în State, nu știam ce înseamnă color guard. De la bun început, am fost băgată în pâine, pentru că antrenamentele începuseră de o lună, iar profesorii m-au susținut. Directorii band-ului erau tot timpul lângă mine, ceea ce… Vedeți, americanii sunt crescuți generație după generație în tradiția acestor mari ansambluri și de mici învață ce înseamnă comenzile unui regizor, dirijor sau coregraf. Este un abc, pentru toată lumea, dar în privința căruia eu nu aveam nici cea mai mică idee. În band, fiecare dintre cei 153 de membri avea locul și sarcinile lui, într-un show de zece minute. Nu pricepeam indicațiile prin care să mă mișc în terenul stadionului. Iar toți profesorii au fost lângă mine, lăsându-i la o parte pe restul de 150. Ca să fac o comparație, în România, dacă ești în clasa a XI-a, nu o să vină un profesor să te învețe să scrii, adică un lucru pe care trebuia să-l știi cu zece ani mai devreme. Dar în America, profesorii fac astfel de gesturi echivalente. Acolo nu există extra-pregătire, meditații, ca în România, nici măcar nu există acest concept. Profesorul, ca să te învețe, vine la 6 dimineața și pleacă la 10 seara. Și vine pentru că îi place să facă asta, nu pentru că îl obligă instituția. Totul, pe timpul lui! Fără să aibă o asemenea responsabilitate, ci din simplă pasiune pentru meserie, din conștiință și profesionalism! Band-directorii mei veneau la 6 dimineața și până la 8 stăteau și îi învățau pe elevi muzică, iar seara rămâneau și după antrenamente.

Și ce rezultate ai avut pe această parte?

În primul semestru, cu band-ul, a fost pentru prima dată în 38 de ani în care școala noastră a ajuns la nivelul cel mai de sus, states competition, unde am concurat împotriva a 401 competitori și am luat locul 11. Am avut show-ul la Alamo Dome, în San Antonio, dar și live, la televiziune. Iar la color guard, a fost pentru prima dată în istoria liceului când am participat la un mare concurs, unde am ocupat locul 3. Cea ce pentru noi a fost wow, deoarece coach-ul nostru nici nu știa ce e color guard. El era, de formație, muzician, instrumentist, și asta preda. A acceptat însărcinarea de color guard director, în condițiile în care nici noi nu știam nimic. Dar am muncit mult, am învățat și am reușit o treabă foarte bună împreună.

Iar pe plan școlar?

Am avut un rezultat bun, relativ la liceul la care învățam. În cadrul unui examen echivalent evaluării naționale de la noi, un test la engleză și matematică, timp de patru ore, în urma cărora poți căpăta punctaj pentru înscrierea la facultate. A trebuit să recuperez cunoștințe la matematică, în trei săptămâni, deoarece acasă sunt la profil bilingv, deci mai puțin pe matematică. Nu sunt mândră de punctajul obținut, 1140 sau 1160 puncte, nu mai știu, din 1600. Dar la mine la școală luau și câte 700-800, iar cel mai mult peste 900, așa că punctajul meu a fost considerat foarte bun, un fel de record al școlii.

Facultatea o vei face acolo? La ce profil te-ai gândit?

Cu siguranță, vreau acolo. M-am gândit la liberal arts, pentru că în America sunt facultăți unde ai posibilitatea să înveți domenii diferite. Primii doi ani sunt pe profil general, iar din anul trei urmează aprofundările de master, pe domeniile pe care ți le alegi. Și ai posibilitatea să abordezi domenii total diferite unul de celălalt, în același timp, dacă poți să faci față. Cum ar veni, avocatură și medicină, ca să dau un exemplu. Voi aplica la mai multe astfel de universități, am posibilitatea să o fac online, până în martie anul viitor. Sunt și facultăți cu specializare strictă, unde faci același lucru din primul până în ultimul an, dar eu voi opta pentru liberal arts. Mă gândesc la o universitate din New York, una din Miami și una din Texas. Dar voi analiza mai în amănunt.

Primul lucru care îți vine în minte când auzi de America îl reprezintă zgârie-norii, poate datorită imaginii emblematice din Manhattan, New York. Cum confirmă Texasul această imagine?

Sunt și aici clădiri foarte mari. Stăteam la zece minute de mers cu mașina față de Austin. De exemplu, chiar în primele zile am fost pe terasa unui turn de vreo 30 de etaje, de unde priveliștea împrejur era nemaipomenită. San Antonio este un oraș foarte modern și impresionant, care chiar seamănă cu New-York, ca toate orașele mari ale Americii.

Cât ai văzut din America?

Destul de mult pentru un an și pentru un străin, dar infim, comparativ cu cât ai avea de văzut într-o țară atât de mare și care a realizat atât de multe, pe toate planurile. Am văzut multe în Texas, care este, în sine, ca o mare și uimitoare țară. Am fost de cinci ori în New Mexico, trecând de patru ori prin zona deșertică. Am fost printr-o zonă de deșert de cristal. Pur și simplu, totul era din șist cristalin, iar peisajul era ca de poveste. Am fost acolo și iarna, la schi. Am făcut scufundări în Florida, alături de lamantini, o specie de mari mamifere acvatice, foarte blânde și prietenoase. Din păcate, au fost vânate și afectate de pierderea mediului, ajungând pe cale de dispariție, dar acum sunt ocrotite de lege. Am fost și în New Orleans, în Tennessee – unde mi-a plăcut foarte mult, în Nashville și aproape de parcul lui Dolly Partoon, dar n-am intrat acolo. Până să ajungem în Tennessee, am trecut prin mai multe state și am oprit câte puțin în fiecare. Am fost în DC (Washinghton DC – n.n.) , deoarece FLEX, programul meu, a organizat excursii acolo, ca să cunoaștem capitala. Ne-au dus, ne-au plimbat pe la ambasade, am fost la muzee și am fost cazați la Universitate. Am stat, toți elevii răspândiți prin FLEX, cu români în camere și a fost cumva cam ciudat, deoarece nu mai vorbisem românește de vreun an, cu excepția telefoanelor pe care le dădusem acasă. Când am văzut-o pe însoțitorea noastră de zbor, care este și șefa proiectului FLEX, avea o pungă de eugenii și nu mi-a venit să cred și am scos telefonul să le fac o poză. Eu nu am mai avut contact cu România în ultimul an. Erau acolo 16 elevi străini, dar câte doi-trei dintr-o țară, cu excepția mea, care eram singura româncă. Ei vorbeau pe limba lor între ei, dar eu nu aveam pe nimeni cu care să vorbesc în română. Când am ajuns în aeroport și i-am văzut pe toți românii acolo, vorbeam din obișnuință în engleză, până am pufnit în râs și ne-am dat seama că suntem între noi și putem vorbi românește.

Cum a fost revenirea în țară?

Abruptă, pentru că am intrat în pâine imediat. L-am ajutat pe tata la filmări și editări foto-video, am muncit nopți până la 5 dimineața. Chestia e că fratele meu mi-a făcut o surpriză. El își vânduse consola de jocuri și și-a cumpărat o cabină foto, cu care și-a făcut niște bani, practicând tarife omenești, decente, din care mi-a făcut și mie o cabină foto. Și m-a învățat rapid să o folosesc. Prin Cabine Foto Bacau MaiaFilm, voi putea și eu să fac bani la evenimente, tot la prețuri corecte, accesibile. Dar, conform a ceea ce am învățat în America, orice lucru poate fi perfecționat continuu. Și voi aplica o idee pe care am văzut-o acolo. Americanii au un adevărat cult pentru fotografiile print, care păstrează cu adevărat clipa. Cabine sunt peste tot acolo, inclusiv în interior la NASA, sediul din Houston, unde am fost în vizită. Voi face la cabină un mic cort circular, inclusiv cu posibilitatea de poză 360 de grade. Pe pereți, voi avea print-uri frumoase, iar părinții mei mă vor ajuta în privința asta, pentru că sunt profesioniști ai imaginii și frumosului. Profit de ocazie pentru a-mi face publicitate. Cine are nevoie, să mă contacteze pe pagina de FB Cabine Foto Bacau Maia Film! Nu va regreta!

OK, baftă cu cabina ta de 360 de grade și succes în visul tău american!

Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru tot, dvs. și tuturor colegilor dvs. de la Deșteptarea!