– ministrul Agriculturii le cere salariaților Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură să returneze o parte din majorările salariale din ultimii șase ani De la 1 ianuarie 2018, salariile angajaților APIA vor scădea semnificativ, ca urmare a aplicării Legii salarizării. Ca și cum nu ar fi de ajuns, de Sărbători, conducerea ministerului de resort a anunțat un nou „cadou" pentru salariații APIA: o parte din majorările salariale din ultimii șase ani vor trebui returnate până la ultimul bănuț. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF

