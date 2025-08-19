«Vin la Insulă», festivalul vinului la Insula de Agrement

Vin la Insulă este cel mai mare festival de vinuri din Moldova, un loc unde pasiunea pentru vin, gastronomie și distracție se întâlnesc într-o experiență memorabilă.

Peste 50 de crame din România și din străinătate vă așteaptă cu degustări variate și multe surprize, iar zona de preparate gastronomice aduce împreună mâncare internațională și preparate locale, de la burgeri și grătare, până la deserturi spectaculoase și produse artizanale.

Festivalul este gândit pentru toată familia: copiii se pot bucura de tobogane gonflabile, jocuri, activități și demonstrații interactive, în timp ce părinții se pot relaxa cu un pahar de vin bun.

Seara, scena se aprinde cu artiști, trupe și DJ care transformă fiecare zi într-o petrecere sub cerul liber.

Toate acestea se întâmplă pe Insula de Agrement Bacău, între 22–24 august 2025 – trei zile de vinuri, mâncare bună și experiențe de neuitat.