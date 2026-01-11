Viitorul Onești reia pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Reunire în plină iarnă la baza sportivă a clubului

Viitorul Onești își reia activitatea la începutul săptămânii viitoare, după un tur de campionat care a confirmat evoluția constantă a echipei pregătite de antrenorul Silviu Ion. Luni, 12 ianuarie, atât echipa de seniori, cât și grupele de juniori înscrise în Campionatul Național și Liga Elitelor se vor reuni la Baza Sportivă Viitorul Onești.

Reluarea antrenamentelor are loc în condiții specifice sezonului rece, însă conducerea clubului anunță că pregătirile sunt în plină desfășurare pentru a asigura un cadru cât mai bun de lucru. Reprezentanții clubului transmit că personalul bazei sportive este implicat activ pentru ca jucătorii să se poată antrena în siguranță, indiferent de vreme.

„Facem tot posibilul să oferim condiții optime de pregătire, chiar și pe timp de iarnă. Luni, 12 ianuarie, se reunesc atât seniorii, cât și grupele de juniori ale Academiei de Fotbal Viitorul Onești. Iarna nu ne oprește, iar obiectivele noastre rămân aceleași”, este mesajul transmis de conducerea clubului, care a ținut să mulțumească tuturor celor implicați în activitatea zilnică.

Reunirea lotului vine după un parcurs solid în prima parte a sezonului 2025–2026. Viitorul Onești a încheiat turul de campionat pe locul 3 în Seria 1, cu 27 de puncte, fiind devansată doar de Șoimii Gura Humorului și Cetatea Suceava. Bilanțul echipei include 7 victorii, 6 remize și 4 înfrângeri, rezultate care mențin formația în zona de play-off.

Conducerea clubului privește cu încredere spre reluarea competiției. „Sub comanda lui Silviu Ion, echipa a arătat seriozitate și constanță. Reunirea lotului marchează începutul unei noi etape, cu ambiția de a confirma poziția de pe podium și de a continua parcursul bun din prima parte a sezonului”, a declarat patronul clubului, Mihai Fudulache.