Viitorul Nicolae Bălcescu administerează prima înfrângere liderei CS Bârsănești!

Etapa 17 a Ligii 4, derulată weekendul trecut a consemnat una din surprizele de prim-plan ale sezonului. Astfel, Viitorul Nicolae Bălcescu a administrat prima înfrângere liderei CS Bârsănești. Gruparea din Nicolae Bălcescu s-a impus cu 1-0 prin golul marcat de Răzvan Adăscăliței. În urma acestui rezultat, explicabil prin dăruirea Viitorului, dar și prin faptul că oaspeții s-au prezentat în formulă incompletă, bătălia la vârful clasamentului s-a ascuțit ca… luptă de clasă, Bârsăneștiul, care în prealabil obținuse victorii pe linie, păstrând momentan doar două puncte avans față de vicelidera AS Negri.

Rezultatele etapei 18: CSM Moinești- Gauss Bacău 3-0, AFC Bubu- CS Dofteana 5-1, Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Bârsănești 1-0, Sportul Horgești- Flamura Roșie Sascut 3-1, Recolta Urechești- Măgura Târgu-Ocna 0-3, Voința Bacău- Bradul Mânăstirea Cașin 2-1, CS Faraoani- UZU Dărmănești 0-1, Gloria Zemeș- Viitorul Dămienești 7-1, AS Măgura Cașin- Unirea Bacău 2-0. AS Negri și Vulturul Măgirești au stat.

Programul etapei viitoare, antepenultima din sezonul regular/ sâmbătă, 28 martie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Viitorul Nicolae Bălcescu. Ora 15.00 : AFC Unirea Bacău- Recolta Urechești (teren „Lucrețiu Avram”), Flamura Roșie Sascut- AS Măgura Cașin, ACS Gauss Bacău- AFC Bubu (teren „Siretu”, Săucești), UZU Dărmănești- CSM Moinești, Măgura Târgu-Ocna- Voința Bacău. Duminică, 29 martie, ora 11.00 : CS Bârsănești- Gloria Zemeș, Bradul Mânăstirea Cașin- AS Negri. Ora 12.00 : Viitorul Dămienești- Sportul Horgești. CS Faraoani și CS Dofteana stau.

Clasament : 1) CS Bârsănești 45p., 2) AS Negri 43p., 3) AFC Bubu 41p., 4) Vulturul Măgirești 38p., 5) Gloria Zemeș 36p., 6) Viitorul Nicolae Bălcescu 35p., 7) Voința Bacău 30p., 8) CS Dofteana 29p., 9) CSM Moinești 25p., 10) Măgura Târgu-Ocna 23p., 11) UZU Dărmănești 21p. (golaveraj 29-32), 12) AS Măgura Cașin 21p. (36-41), 13) Sportul Horgești 20p., 14) Bamirom Dumbrăveni 18p. (31-34), 15) Bradul Mânăstirea Cașin 18p. (29-41), 16) CS Faraoani 17p., 17) AFC Unirea Bacău 16p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) ACS Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.