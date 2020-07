În primăvară, pe fondul pandemiei COVID-19, clubului condus de Adrian Gavriliu i s-au luat, de către municipalitate, aproximativ 700.000 euro, cu promisiunea că în iulie- august îi va primi înapoi. Fără acești bani, cele 12 secții ale „CSMeilor” nu-și vor putea continua activitatea în condiții de normalitate. „Normalitate” e un limbaj de conveniență atât timp cât, pe lângă bani, CSM Bacău a rămas și fără sediu, și fără baza sportivă „Letea”

Noul Coronavirus continuă să fie un pericol. Numai că nu e singurul în vremuri pandemice. Pe lângă COVID-19, te pot pune la pământ o mulțime de alți factori. O mul-ți-me! În cazul CSM Bacău, vreo 700.000. 700.000 de euro, pentru a fi mai preciși. În primăvară, municipalitatea a luat această sumă din bugetul clubului pe care-l are sub tutelă pentru a o folosi în scopuri anti-COVID-19. Cu promisiunea că în vară, la rectificarea bugetară, banii vor fi restituiți CSM-ului. Acum, gruparea condusă de Adrian Gavriliu așteaptă cu înfrigurare suma. Fără ea, viitorul clubului va avea serios de suferit. „Momentan, mai avem bani doar pentru salariile personalului TESA. E vorba de șapte angajați. În rest, depindem de banii care ni s-au luat în primăvară și care, așa cum ne-a asigurat domnul primar Cosmin Necula, urmează să ne fie restituiți odată cu rectificarea bugetară”, a anunțat directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu. „Avem de recuperat bani de la Guvern, dar vom face totul pentru ca CSM Bacău să-și poată continua activitatea fără probleme”, a declarat recent, pentru „Deșteptarea”, primarul Cosmin Necula.

Cifrele vorbesc pentru cine vrea să audă

În 2019, Clubul Sportiv Municipal Bacău a dat singurul sportiv care va reprezenta județul la Olimpiada de la Tokyo, înotătorul Dani Martin. Și tot anul trecut, cele două secții de jocuri ale grupării conduse de Gavriliu și-au trecut în cont permanența în Liga Zimbrilor la handbal masculin, respectiv promovarea în Liga a III-a la fotbal. Pentru 2020, municipalitatea a alocat CSM Bacău, după lupte și coate ca pe semicerc, nouă milioane de lei, dintre care 7.800.000 lei sunt rezervați strict activității sportive. Din cele două milioane de euro buget- e mai simplu să vorbim în euro- un milion revine secției de handbal. Restul banilor sunt destinați celorlalte 11 secții ale clubului. Handbalul își taie partea leului grație, în principal, echipei care activează în Liga Zimbrilor. Și tot echipa de handbal are cea mai urgentă nevoie de bani. Pe data de 15 august, adică peste o lună și câteva zile, „CSMeii” vor disputa primul meci oficial: semifinala de Cupă a României, contra lui Dinamo București. Iar pe 19, formația antrenată de Adrian Petrea va începe campionatul cu o deplasare pe terenul Dobrogii Sud Constanța.

Șapte handbaliști au ajuns la final de contract

În acest moment, doar ceva mai mult de jumătate dintre componenții echipei de handbal se află sub contract cu CSM Bacău. Vorbim de staff-ul tehnic în frunte cu antrenorul Adrian Petrea și de jucători de bază precum Saldatsenka, Crnoglavac, Târzioru, Huta, cărora li se adaugă noile achiziții (singurele de până acum ale verii) Coric și Sretenovic. Lăsând la o parte cele opt plecări de jucători (majoritatea, asumate), în curtea „CSMeilor” au rămas și șapte jucători cărora le-a expirat înțelegerile pe data de 30 iunie. Este vorba de Freiwald, Tamaș, Păunică, Tărâță, Serhel, Gal și Bologa. „Am preferat ca fondurile pe care le aveam disponibile să fie utilizate pentru realizarea transferurilor lui Coric si Sretenovic. Dacă nu ne grăbeam, îi pierdeam. Am discutat cu cei șapte jucători aflați la final de contract și le-am explicat situația. Le-am spus că, în baza asigurărilor date de primarul Cosmin Necula, rectificarea bugetară ne va permite prelungirea contractelor”, a precizat directorul Gavriliu.

Răbdarea e o virtute, dar nu ține de foame

Deși nu îi (mai) leagă niciun acord semnat cu CSM Bacău, cei șapte handbaliști continuă să se antreneze sub comanda lui Adrian Petrea. „Pentru moment, acești jucători se pregătesc cu noi. Nu a plecat niciunul, dar, vă dați seama, situația este una delicată și ar fi de preferat să se rezolve cât mai rapid. Sincer, eu nu am renunțat nici la ideea ca, pe lângă prelungirea contractelor celor șapte, să mai aducem unul sau chiar doi jucători”, a afirmat antrenorul Petrea. „Nu e ușor să faci față incertitudinii, timpul presează și el, dar avem încredere că situația se va reglementa într-un timp cât mai scurt”, a fost și mesajul căpitanului Rareș Păunică. Există însă riscul ca, în cazul în care nu va primi banii la timp, CSM Bacău să-i piardă pe cei șapte. E greu de crezut că aceștia vor aștepta la nesfârșit. Iar pentru a-și completa lotul, „CSMeii” vor trebui să apeleze la soluții „last minute”, care nu pot oferi mari garanții. Prin urmare, cu cât vin mai repede banii, cu atât ei vor fi mai folositori.

La fotbal, doar șapte jucători mai au contract

De la handbal, la fotbal. Alt nivel valoric, alt buget, aceleași probleme. La începutul lui 2019, având în vedere că pe atunci echipa de seniori se afla în Liga a IV-a, clubul a bugetat pentru secția de fotbal doar 40.000 euro. În condițiile în care vara trecută CSM a promovat în Liga a III-a, suma s-au dovedit insuficientă, iar cum rectificarea bugetară nu s-a suprapus cu perioada de transferuri, acest lucru și-a pus amprenta atât pe configurația lotului, cât și pe evoluția echipei în eșalonul al treilea. Anul acesta, fotbalului i s-au alocat 150.000 de euro. În contextul pandemiei COVID-19, însă, suma figurează doar pe hârtie. Clubul a depus dosarul de licență pentru a-și continua activitatea în Liga a III-a, dar dacă banii de la municipalitate întârzie, totul este compromis. „Noi mai avem doar șapte jucători sub contract. Am discutat situația cu directorul clubului și acum nu ne rămâne să așteptăm reacția autorităților pentru a ști încotro o pornim. Am amânat reunirea lotului pentru 15 iulie, dar nici nu stiu unde ne vom putea pregăti de vreme ce am pierdut si cantonamentul și terenul de la stadionul «Letea»”, a mărturisit antrenorul fotbaliștilor de la CSM, Giani Florian.

Spune-mi unde locuiești, ca să-ți spun cine ești

Pe lângă cantonamentul și terenul de fotbal, CSM Bacău a mai pierdut, odată cu plecarea la stadionul „Letea”, sala de lupte, cea de haltere și cea rezervată tirului cu arcul. Bașca birourile administrative! Deși în acte ființează în continuare la baza sportivă „Constantin Anghelache” („Letea”), noul sediu al CSM Bacău este într-o…fostă magazie cu dezinfectanți de la Bazinul de Înot. Vorbim despre clubul municipalității, vorbim despre unul dintre cluburile performante ale României, vorbim despre clubul care numără peste 400 de sportivi legitimați! Vorbim despre un club care, spre deosebire de multe alte CSM-uri din țară, își leagă viitorul de rectificarea bugetară. Sigur, pandemia COVID-19 ne-a arătat că sunt lucruri mai importante decât sportul. Așa cum, ciclic, campaniile electorale ne arată că, o dată la patru ani, apar supra-oameni care, deși habar nu au unde se află Sala Sporturilor sau ce disciplină practică Dani Martin, știu în rest totul, dar absolut totul despre sport. OK, putem trăi și fără sportul de performanță sau recunoscându-i importanța doar o dată la patru ani, și atunci numai vreme de două sau trei luni. În ritmul acesta, vom descoperi însă că ne putem dispensa de multe alte lucruri. Iar pericolul este că, tot renunțând la ele, vom ajunge un popic doborât. Chiar și fără noul Coronavirus!

250

de copii au fost legitimați în ultimii doi ani la CSM Bacău

„Este deosebit de important faptul că cei mai de seamă sportivi ai Bacăului se reunesc azi sub emblema aceluiași club și sub un steag dominat de culorile orașului. Când tragem o linie, vedem că toate investițiile făcute de municipalitate în acest club își găsesc roadele. Îl felicit pe directorul Gavriliu pentru modul în care a gestionat și gestionează interesele CSM Bacău. N-a fost deloc simplu, dar cu bună-credință și încredere se poate face performanță într-un domeniu, cel al sportului, care ne unește pe toți” Primarul Bacăului, Cosmin Necula, 20 mai 2019

„Din fericire, clubul nu are datorii. Având în vedere pandemia care a dus la o restrângere a activității competiționale în 2020, nu am avut cheltuieli- deplasări, stagii de pregătire, premieri- la nivelul secțiilor individuale. La jocuri sportive, adică la handbal și la fotbal, avem însă urgentă nevoie de bani” Directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu, 6 iulie 2020