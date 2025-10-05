VIDEO: Progrese majore pe Autostrada Moldovei A7: a început montarea tablierului metalic al pasajului din zona Garoafa

Lucrările la Lotul 1 al Autostrăzii Moldovei A7 – Focșani-Bacău avansează rapid, iar în aceste zile a început montarea tablierului metalic aferent pasajului peste autostradă, în zona Garoafa, la nord de municipiul Focșani.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, în această zonă traficul de pe DN2 a fost deviat temporar pe o bretea provizorie, pentru a permite desfășurarea lucrărilor de construcție pe aliniamentul drumului național. După finalizarea pasajului, circulația pe DN2 va fi redirecționată peste noua structură, urmând ca lucrările la corpul principal al autostrăzii să continue sub aceasta.

Pe cei aproximativ 36 de kilometri ai tronsonului Focșani – Domnești Târg, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 1.500 de muncitori și 420 de utilaje, iar până în prezent s-a așternut asfalt pe aproape 30 de kilometri.

„Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80%, iar dacă ritmul actual se menține, circulația pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului”, a precizat Scriosteanu.

Valoarea contractului pentru construcția acestui tronson al Autostrăzii A7 – Focșani-Bacău este de 2,3 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Autostrada Moldovei A7 reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura rutieră a României, menită să conecteze regiunea Moldovei cu rețeaua națională și europeană de autostrăzi.