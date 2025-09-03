VIDEO: Din spital direct în arestul poliției: Tânăr cercetat pentru cinci infracțiuni

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Măgura, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău, după ce a fost externat din spital și administrat probatoriul.

Tânărul este cercetat pentru cinci infracțiuni: vătămare corporală din culpă, punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe și evadare.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 26 iulie, tânărul conducea o motocicletă neînmatriculată pe D.N. 11, în localitatea Măgura, pe direcția Bacău-Onești. În jurul orei 19:20, ar fi pierdut controlul direcției și s-a răsturnat într-un șanț. Rănit, a fost ajutat de un prieten să solicite ambulanța, declarând inițial că ar fi căzut de pe casă. A fost transportat la spital pentru îngrijiri și a necesitat internarea.

Cercetările au arătat că tânărul avea permisul suspendat, nu deținea categoria necesară pentru a conduce motocicleta și se afla sub măsura arestului la domiciliu. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testarea cu aparatul drugtest a confirmat prezența unei substanțe psihoactive, rezultatele fiind ulterior validate de Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț.