“Nu știu dacă cele patru mandate în care mi-am exercitat funcția de primar al comunei Ardeoani sunt multe ori puține. Un lucru este, însă, cert: în această perioadă, am acumulat experiență în administrație, experiență pe care vreau să o pun în slujba comunității, în vederea ridicării comunei Ardeoani la un nivel european.

Anul de grație 2004, an în care am îndrăznit să candidez la funcția de primar, a fost una dintre provocările vieții mele. Mi-am dorit să-mi aduc contribuția la realizarea unor obiective atât de necesare comunei noastre. ”

Victor Diaconu, candidat PNL la primăria Ardeoani

“Voi încerca să prezint doar câteva dintre realizările acestei perioade, nu pentru a mă lăuda, ci pentru a le răspunde unor provocatori de joasă speță, care încearcă să minimalizeze efortul și bucuria de a face ceva pentru concetățenii mei. Nu pot să nu remarc un lucru: pe lângă efortul făcut pentru a depăși barierele legislative, uneori de neînțeles, care ne descalifică din start, ca o comună mică, lipsită de importanță pentru unii politicieni, și care, în opinia unora, nu reprezintă un bazin electoral important, lăsându-ne la voia întâmplării, am fost nevoit să suport prejudecățile unor politicieni mărunți, dar cu funcții mari, care au încercat cu orice preț să-mi stopeze toate inițiativele. Legat de asta, aș dori să fac o precizare: eu nu am fost pedepsit și umilit pentru greșeli, ci pentru curajul de a-i înfrunta pe cei care ne desconsiderau și încercau să ne catalogheze drept oameni de altă categorie.

În opinia unora, experiența acumulată în această perioadă ar fi, de fapt, un păcat, și nu o virtute. Și mă refer aici, în mod special, la o persoană care s-a lipit ca o umbră de mine, încă de la al doilea mandat, pentru a-și încerca norocul de a accede și el la funcția de primar. Neputința lui de a-și atinge acest nobil scop, a făcut din cetățeanul POPA VIOREL, unul și, dacă nu cumva, singurul contestatar al meu. Un om care, în cele trei mandate de consilier local din partea PSD, nu a avut nicio inițiativă de promovare a unui proiect pentru comunitatea din care și el face parte, ba, mai mult, a boicotat mereu inițiativele celorlalți consilieri și a mea personală.

Locuitorii comunei Ardeoani mă cunosc și știu că mereu m-am zbătut să dezvoltăm comuna. Am fost mereu în opoziție față de conducerea Consiliului Județean Bacău și mult timp de cealaltă parte a baricadei față de Guvernul României, dar asta nu m-a împiedicat să încerc mereu să îmbunătățesc viața semenilor mei și a comunității, în ansamblul ei”.

Victor Diaconu, primarul comunei Ardeoani

Ce am realizat la Ardeoani

 Construcția Școlii Generale Nr.1 Ardeoani- cel mai important obiectiv al unei comunități, care asigură instruirea și educarea copiilor în condiții moderne. Mărturisesc că mă mândresc cu această realizare, chiar dacă îndrăzneala de a pune la dispoziție copiilor din Ardeoani o asemenea școală a atras asupra mea o serie întreagă de reproșuri și amenințări din partea opoziției. Un singur lucru este clar și o spun cu toată mândria: că la Ardeoani, există o școală de nivel european, cum nu sunt multe în această țară, motivându-i atât pe copii, cadre didactice și părinți să vină cu încredere spre această instituție. Spun asta, motivat de faptul că, dacă până în anul 2010, învățământul din comuna Ardeoani s-a desfășurat în clădiri insalubre și lipsite de siguranță, acum am reușit să-i cumulăm pe toți în aceeași școală, și asta datorită și cadrelor didactice, care au manifestat interes și au răspuns cu promptitudine la solicitările noastre.

 O altă realizare foarte importantă este înființarea rețelei de alimentare cu apă, încă din 2007, făcând posibilă creșterea nivelului de confort al cetățenilor din comuna Ardeoani. Dacă ne uităm în județ, o să vedem că multe comunități tânjesc și în anul 2020 după apă curentă.

 Dacă, în anul 2004, în comuna Ardeoani, rețeaua de iluminat public era inexistentă, am reușit să identific fondurile necesare pentru realizarea unui iluminat public modern, de care se bucură toți locuitorii comunei.

 Un obiectiv de mare importanță, realizat în această perioadă, este podul peste râul Tazlăul Sărat, din Leontinești, cel mai lung pod peste acest râu. Despre ”chinurile facerii” acestui pod ar trebui să vorbesc foarte mult, dar am să mă rezum la un scurt istoric. În anul 2005, Tazlăul a lovit comunitatea noastră și, în urma calamităților, am primit aprobarea și o parte din finanțare pentru construirea podului. Din motive strict politice, mai precis din moftul președintelui organizației PSD Bacău, Dragoș Benea, au fost sistate fondurile, fiind puși în imposibilitatea de a continua, și toate acestea doar pentru a mă pedepsi pentru îndrăzneala de a nu fi de acord cu el doctrinar, fără să se gândească nicio clipă că nu se răzbună pe mine, ci pe o întreagă comunitate! Așa sunt cei de la PSD: pentru ei, nu contează oamenii, ci culoarea primarului, pe care au încercat mereu să îl șantajeze. Asta s-a întâmplat la noi, la Ardeoani, dar și în întregul județ. Toți colegii mei, primari liberali, s-au confruntat cu acest comportament aberant și inuman. Pentru că nu am fost unul de-al lor, pentru că am îmbrățișat doctrina liberală, au urmat 12 ani de calvar! Am încercat să găsesc înțelegere la instituțiile statului, care, din nefericire, erau supuse PSD și au manifestat indiferență totală și dispreț față de cetățenii comunei noastre. În anul 2018, susținut de deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău, am obținut finanțare și am reușit în acest an, în 2020, să terminăm podul, care permite circulația rutieră și pietonală în deplină siguranță.

 Referitor la calitatea drumurilor comunale, pot afirma cu mâna pe suflet că acestea au reprezentat pentru mine problema de interes nr.1. Am încercat să le fac practicabile, iar din motive preponderent politice, asfaltarea acestora a fost posibilă doar prin eforturile proprii ale Primăriei Ardeoani, fiind scoși de pe listele de priorități ale Consiliului Județean Bacău, condus de Dragoș Benea, din aceleași motive ticăloase, politice. Nu am putut beneficia de programul PNDL 1 și PNDL 2, care cuprindeau asfaltarea arterelor principale. Fac cunoscut faptul că, la această dată, avem asfaltat un tronson din DN 2G, până în centrul satului Leontinești, iar toate celelalte drumuri comunale și ulițe sătești au asigurată toată documentația, inclusiv finanțarea, urmând ca acestea să intre în lucru.

 În aceeași etapă se află și reabilitarea podului Ardeoani, afectat de calamități, canalizarea, stație de epurare, sistem de alimentare cu gaze naturale și, nu în ultimul rând, Școala Leontinești, obiectiv de interes istoric și cultural, finanțat prin Ministerul Culturii.

 O altă prioritate a fost reabilitarea clădirilor de interes public, care erau într-o stare jalnică din punct de vedere estetic și funcțional. Aș aminti aici: clădirea primăriei, căminul cultural, dispensarul comunal și altele, acordând totodată atenție deosebită bisericilor, atât celor Ortodoxe, cât și celor Catolice, pe care le-am sprijinit cu fondurile necesare.

 Reconfigurarea și reabilitarea albiei râului Tazlăul Sărat, precum și a tuturor pâraielor și canalelor care tranzitează comuna.

 Amenajarea, reconfigurarea și betonarea rigolelor de scurgere a apei, în 70% din comună.

 Reabilitarea drumurilor de exploatație agricolă.

 În aceste condiții clare de austeritate, am identificat surse de finanțare pentru achiziționarea unor mașini și utilaje de strictă necesitate, pentru buna funcționare a comunității: două tractoare cu remorci, trei autoturisme, un încărcător frontal (VOLA), tocător pentru vegetație, motocositoare, generator electric, autobasculantă de 7 tone, dotată cu sărăriță etc.;

 Construirea a peste 130 de podețe din beton, pentru acces la proprietățile de la DN 2G și alte câteva sute în restul comunei.

Ar mai fi multe de adăugat, dar spațiul și timpul nu ne permit, dar cei de bună credință sigur le vor vedea și aprecia. Închei, asigurându-i în primul rând pe cetățenii comunei Ardeoani, cât și pe contracandidații mei, că am capacitatea, voința și pârghiile necesare de ducere la îndeplinire a tuturor obiectivelor propuse.

În ce privește situația critică în care se află omenirea, pandemia ne obligă la implementarea unor măsuri clare și precise, în vederea asigurării unor condiții de trai în deplină siguranță și încredere. În acest sens, rog toți cetățenii comunei noastre să respecte cu strictețe legile și dispozițiile emise în spațiul public de către cei în drept.