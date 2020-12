Viceprimarul Cristian Ghingheș îi îndeamna pe băcăuani să iasă din locuințe și să deszăpezească trotuarele din fața blocurilor.

“Țin să vă amintesc că, pentru protejarea pietonilor, toţi proprietarii şi chiriaşii trebuie să aibă grijă să cureţe zăpada şi gheaţa de pe trotuarul din faţa magazinului, blocului, casei etc, precum şi ţurţurii de la streşini”, a scris acesta pe Facebook.

El spune că, având în vedere că în ultimii ani zeci de băcăuani au ajuns în perioada iernii la spital cu tot felul de fracturi, entorse, luxaţii şi chiar traumatisme cerebrale din cauza gheţii de pe străzi şi trotuare, municipalitatea este obligată să protejeze cetăţenii, demarând acţiuni în colaborare cu Poliţia Locală pentru a sancţiona nerespectarea acestor obligaţii, conform HCL 223/2001, art. 2, lit. e.

Astfel, persoanele fizice și juridice sunt obligate să asigure și să păstreze curățenie în jurul incintelor, a străzilor și trotuarelor din jurul incintelor, să curețe zăpada de pe trotuare, să îndepărteze gheața și țurturii de la streșini, pentru asigurarea circulației normale a pietonilor.

“Pentru nerespectarea acestor obligații, amenda minimă este de 600 de lei și poate ajunge la 1.200 de lei și vă garantez că Poliția Locală, față de alte perioade și mandate, are acum mână liberă în acordarea de sancțiuni celor care le merită. Am vorbit serios când am spus că orașul are nevoie și de ordine și disciplină, nu doar de proiecte și servicii publice de calitate”, a mai spus Ghingheș.