“Subscriu în totalitate la concluzia domnului primar Necula că 85% dintre angajații primăriei nu lucrează la capacitate”

La ședința din 15 februarie a Consiliului Local Bacău doar un singur vot a lipsit să poată fi adoptat „Proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”. Concesiunea ar fi fost atribuită Societății de Servicii Municipale (SSM), dar s-a comentat că acest vot ar fi fost chiar al viceprimarului Constantin Scripăț, reprezentantul Partidului Mișcarea Populară (PMP), partid aflat și pe plan local în opoziție. Chiar viceprimarul are însă în atribuțiile încredințate sfera serviciilor publice. I-am solicitat, deci, lămuriri în legătură cu acest vot și cu viitorul domeniului de care răspunde.

– Vorbim de serviciile publice în municipiul Bacău tocmai în prag de primăvară, când acestea ating cote maxime. Poate fi influențată calitatea lor de votul buclucaș din CL?

– Votul politic trebuie luat și ca un semnal de alarmă. Mai ales că noi, cei de la PMP, ni l-am asumat, l-am prezentat la vedere, nu mișelește, chiar dacă el era unul secret. Iar consilierii locali știu de ce! Promit însă băcăuanilor că primăvara va găsi Bacăul ori cu altă față, ori fără viceprimarul Scripăț! Am atribuții importante în sfera prestărilor de servicii comunitare. În 2016 am găsit aici o administrație cu salarii foarte mici, iar posturile din schemă nu reprezentau o tentație pentru nimeni. Erau foarte multe posturi libere, în special de muncitori necalificați și de mecanici de utilaje. Utilaje noi zăceau în curtea garajului, din lipsă de deservenți. Majorările salariale de anul trecut, inițiativă sută la sută a primarului Cosmin Necula, două majorări consistente într-un an, au schimbat lucrurile în totalitate dintr-un punct de vedere. S-a creat o bătălie la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dar nu s-a reflectat cu nimic în calitatea serviciilor și în implicarea personalului. Astfel, în administrație avem servicii de mântuială prestate de angajați și de șefii lor.

– Descrieți o situație care ne dă fiori.

– Avem un mare volum de hârtii în circulație între servicii și direcții, hârtii inutile în condițiile în care acum avem toți telefoane mobile și putem fi mai operativi. Timpul de răspuns la sesizări și la rezolvarea problemelor este mult prea lung, când astfel de relații pot fi mult mai directe. Cetățeanul este ignorat, purtat pe drumuri în ceea ce privește serviciile publice. Eu vreau pentru el o rezolvare imediată. Spun public că sunt persoane cu responsabilități în administrația băcăuană care acționează după principiul „merge și așa”. Subscriu în totalitate la concluzia domnului primar Necula și la remarca făcută în Consiliul Local de la începutul lunii februarie că 85% dintre angajații primăriei nu lucrează la capacitate. Este o realitate justă, chiar dacă unii sunt deranjați. Cetățeanul băcăuan (contribuabilul, realizatorul de buget local) care în aceste zile stă la coadă să-și plătească datoriile la Taxe și impozite trebuie să vadă că obligațiile noastre față de el primează. Să-i respectăm pe băcăuani! Nu mai putem lăsa amatori și neprofesioniști în luarea deciziilor. Nu mai accept povestitori și inventatori de scuze și justificări de cum nu se poate face ceva în administrație. Voi merge până la capăt!

– Vreți schimbare. Cum, cu cine?

– Mizez pe susținerea totală a primarului Cosmin Necula, dar și pe angajații de bună credință din primărie. Nu voi mai accepta servicii de slabă calitate, așa cum s-au făcut în această iarnă deszăpezirea și distribuirea antiderapantului – un sort nepotrivit pentru municipiul Bacău, grosier, dat din abundență și care a dat impresia că străzile au fost pietruite. Dar și fără să se gândească cineva ce efect are asupra rețelei de canalizare. Sortul grosier se folosește la drumurile județene. Am solicitat măsuri în acest sens, dar nu s-a înțeles.

– Începeți să puneți punctul pe „i”. Ce mai aveți în vedere?

– În ceea ce privește toaletarea arborilor, de care răspund, sunt peste 1.000 de cereri neonorate. Toaletarea se face la arborii care devin un pericol pentru trecători, pentru automobile sau pentru căile de acces. Or, în asemenea cazuri măsurile trebuie să fie luate rapid. Și iluminatul public este un serviciu care are deficiențe mari. Acesta a fost transferat la SSM, nou înființată, printr-un contract de delegare a gestiunii. Sunt peste 300 de solicitări venite din oraș, care nu sunt rezolvate. Avem încă cvartale și străzi pe care iluminatul public nu funcționează. SSM nu a înțeles că trebuie o implicare totală, să lucreze chiar în schimburi, cu mai multe echipaje. Apoi, starea trotuarelor e jalnică în multe zone. Avem pavaje dislocate, cum este în fața magazinului Luceafărul, borduri sărite, mobilier stradal defect și incomplet.

– Cum vedeți rezolvarea problemelor?

– Toate aceste probleme sunt obligații de serviciu ale cuiva. Dacă nu se rezolvă, voi lua măsuri, nu voi tolera. Trebuie să avem un serviciu de permanență al primăriei, de intervenție, astfel încât dacă s-a întâmplat ceva să se ia imediat măsuri, să se restabilească ordinea în oraș. De altfel, tot personalul din subordine trebuie să înțeleagă că programul de lucru la noi este de opt ore pe zi. Vom trece la organizarea lucrului pe schimburi. Contez în aceste demersuri pe Poliția locală, pe care o consider un aliat, pentru că are o nouă conducere și o nouă abordare. Voi propune termene pentru rezolvarea fiecărei reclamații venite de la cetățean. Să se ia măsuri rapide în cazurile urgente.

– Vorbeați de reclamațiile cetățenilor, de problemele ridicate de ei. Veți deschide ușa mai mult oamenilor? La ce să se aștepte ei de acum încolo?

– Voi solicita băcăuanilor să vină cu încredere spre noi. Voi demonstra că sunt aici pentru ei, așa cum am făcut în campania electorală din 2016. Pun numărul de telefon personal la dispoziția băcăuanului, pentru a fi contactat oricând: 0726.100.105. Vin cetățeni la noi cu probleme minore, depun și câte trei cereri pentru ele, se dau trei răspunsuri, dar problema nu se rezolvă. O administrație care își respectă locuitorii trebuie să le ofere în fiecare dimineață un oraș curat și liniștit! Motiv pentru care vom introduce și lucrul de noapte în serviciile noastre, după un program bine stabilit, de exemplu la ridicarea gunoiului fără disconfort sonic între blocurile de locuințe etc. Vom ridica toate chioșcurile nefuncționale de pe spațiul public, mașinile abandonate etc. Vom lua măsuri în ceea privește panourile publicitare… Sunt foarte multe neautorizate, improvizate, care stau să cadă, montate pe trotuare. Vreau să acționăm. Detest ședințele organizate în zona serviciilor publice de la noi. Eu cred că în ședințe nu se rezolvă nimic, sunt pierdere de timp. Dacă toți au atribuții clare, să acționeze!

Nu mai accept din partea colaboratorilor scuze de genul „nu mai avem oameni”. Între timp am mai angajat oameni, dar avem și utilaje automatizate care pot face munca unor echipe. Utilajele de măturat mecanic, de exemplu, trebuie să lucreze în trei schimburi și în tot orașul, nu doar în centru.