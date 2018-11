Viceprimarul Scripat ar putea să-și piardă mandatul din cauza unui raport al Agenției Naționale de Integritate (ANI) care susține că timp de jumătate de an, în 2016, ar fi deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Octavian Voicu” Bacău și al Școlii Gimnaziale „Dr. Alexandru Șafran” Bacău, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea 161/2003.

„Eu nu am nimic pe suflet. Nu am făcut-o cu intenție, am fost numit în funcție prin hotărârea Consiliului Local (CL) Bacău, hotărâre care avea aviz de legalitate și eu am considerat că este legală”, a declarat Constantin Scripăț. Viceprimarul spune că, deoarece apăruseră discuții privind incompatibilitatea, și-a dat demisia după ședința de constituire a consiliilor de administrație, prin urmare nu a apucat să lucreze.

„Nu am fost remunerat”

Constantin Scripăț se declară mirat de decizia ANI: „În aceeași situație se află și colegul meu, viceprimarul Dragoș Ștefan. Nu că aș vrea să moară și capra vecinului, dar am un semn de întrebare. Eu nu-mi doresc să fie și el declarat incompatibil, ci să se rezolve situație pentru toți care sunt în situația asta.” Scripăț precizează că nu a avut beneficii, nici nu l-au interesat beneficiile, a vrut doar să se achite de sarcina pe care a primit-o din partea CL Bacău.

„Chiar am spus să mi se repartizeze cele mai necăutate școli, așa am primit «Șafran» și «Voicu», care aveau probleme și mă gândeam să le ajut, dar nu am avut prilejul deoarece am demisionat”, spune Constantin Scripăț. El a trimis Agenției Naționale de Integritate cererile de demisie și un punct de vedere, iar acum așteaptă. „Mai spun o dată, nu am fost remunerat, nu am beneficiat de nimic! Nu știu ce se va întâmpla, îmi voi duce crucea”, a declarat viceprimarul.

Directorul CSM, declarat în conflict administrativ

Adrian Gavriliu a fost declarat în stare de conflict administrativ deoarece în timpul mandatului său de consilier local ar fi participat la deliberarea și aprobarea unei Hotărâri a Consiliului Local, având că efect dobândirea unui avantaj patrimonial în suma de 19.802 lei.

„Din punctul meu de vedere, ANI face o mare greșeală. Nu am beneficiat de niciun ban în urma adoptării acelei hotărâri de Consiliu Local la care se face referire. Cei de la ANI fac o confuzie. E adevărat că am încasat premii în urma rezultatelor sportive obținute, însă le-am încasat de la SCM Bacău, club care aparține de Ministerul Tineretului și Sportului și care, în această speță, nu are nicio legătură cu Consiliul Local Bacău. Pot demonstra foarte ușor acest lucru și îl voi face în instanță, unde voi contesta decizia ANI”, a declarat Adrian Gavriliu pentru Deșteptarea.

Alți doi aleși declarați incompatibili

* ANI a mai anunțat că un fost consilier din Consiliul Local Gîrleni, Iosif Petrică, ar fi incompatibil deoarece în perioada 25 iunie 2016 – 30 ianuarie 2018, Primăria Gîrleni a încheiat un Contract de prestări servicii în construcții în valoare de 62.832 lei, respectiv un Contract de vânzare-cumpărare în valoare de 30.039,98 lei cu S.C. Profesional Building S.R.L., în cadrul căreia persoana evaluată deținea la acea dată calitatea de asociat și administrator, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

* Și viceprimarul comunei Scorțeni, Lidia Elena Cobuz, a fost declarată în stare de incompatibilitate deoarece în perioada 3 octombrie 2016 – 31 mai 2017 ar fi deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Scorțeni, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Silvia Pătrășcanu

Dan Sion