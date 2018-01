Am recitit recent două volume de poezie ale unui prieten. Unul dintre versurile sale încă locuiește în sufletul meu și, oricât am încercat să-l alung, nu vrea să plece. Mă privește sardonic și-mi dă de înțeles că nu mă va părăsi prea curând. Ascultați: ,,Viața nu-i decât un zâmbet pe rictusul Morţii… ” La acest vers mă gândesc și acum, când aflu ce nouă (?) nenorocire au mai aruncat, cu sadism, guvernanții noștri asupra sistemului de Sănătate. Centrele de Transfuzii din țară, cele de care depind – uneori în regim de urgență – sute de vieți omenești, sunt sufocate de nevoință, sfidare, de o atitudine vecină cu nenorocita crimă publică. La Centrul de Transfuzii Bacău, unde conform algoritmului ministerial ar trebui să existe 38 de asistenți și medici, nu există decât 12 asistenți și un medic! În decembrie 2017, pentru a-și consolida statutul bananier, Ministerul Sănătății a blocat posturile eliberate prin pensionare. La două posturi eliberate nu mai poți angaja decât un salariat… Lipsesc reactivii, colectele se alterează, orele suplimentare nu se mai plătesc. Sfidător, coșmarul s-a aciuat în Centrele de Transfuzii așa cum s-a pripășit versul acela al prietenului în sufletul meu… Dincolo, în lumea noastră – normală, neinfestată moral, lumea ne-guvernanților –, gesturile care manifestă respect pentru viață rămân pilduitoare. În caz de urgențe, donatorii voluntari dau năvală ca să salveze vieți, personalul sanitar nu stă cu ochii pe ceasul orelor obligatorii de program. Mai mult, unii donatori oferă săracilor amărâtele bonuri de masă primite ca o contravaloare a sângelui. Zilele trecute, finalizând un editorial scris despre alte nenorociri aruncate peste noi de către guvernanți, am încheiat cu un gând pentru care am fost înjurat ca la ușa cortului. Închei cu același gând, către aceiași guvernanți: Cu respectuoasă scârbă! Înjurați-mă! 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.