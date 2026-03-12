Veștile bune se țin lanț în comuna Măgura

Primarul comunei Măgura, Costraș Iordache, a anunțat pe contul personal de facebook că în perioada următoare va demara construcția unei noi creșe dar și modernizarea a nouă străzi din comună. Redăm textul publicat:

„Este oficial! Construim o creșă în Crihan!

Proiectul a fost selectat de către ADR Nord-Est, iar finanțarea este de cca. 11,5 milioane de lei. Urmează semnarea contractului, apoi licitația.

Este o veste pe care o aștept de ceva vreme și nu-mi ascund deloc satisfacția și bucuria. Când spun că Măgura este PeDrumulCelBun nu mă refer doar la infrastructură rutieră sau de apă și canalizare, ci și la educație. Odată cu construcția creșei din Crihan, cca. 50 de familii tinere vor scăpa de drumurile la Bacău, iar prichindeii lor vor fi îngrijiți aici, acasă.

Creșa va avea o suprafață de 1100 mp, va fi dotată cu cantină, sală de mese, dormitoare, locuri de joacă, panouri solare, va fi prietenoasă cu mediul.

Mulțumesc întregii echipe care a lucrat la acest proiect, iar dumneavoastră, măgurenilor, pentru încredere!

P.S. Și pentru că tot vorbim de educație, în curând sper să vă mai dau o veste bună referitoare la înființarea a patru grupe de grădiniță.”

Într-o altă postare Costraș Iordache vine cu o nouă veste, la fel de bună. Este vorba despre modernizarea a nouă străzi, Cramei, Răzășiei, Poligonului, prof. Dumitru Tătaru, Vânători, din Măgura, Armoniei și Izvoare, din Crihan, Dealu Bisericii din Sohodol și Fierarilor din Dealu Mare, fără a preciza însă în ce va consta modernizarea.

Toate acestea fac parte dintr-un șir lung de proiecte ce vin în

îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comuna Măgura.