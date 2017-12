„Primăria și Consiliul Local al comunei Colonești îi mulțumesc unui Moș Crăciun cu inimă mare, care în cursul anului 2017 a ajutat mai multe familii nevoiașe și astfel a contribuit substanțial, iar în unele cazuri total, la realizarea unor lucrări sau rezolvarea unor probleme”, declară Valentin Iancu Mîrzac, primarul comunei. Iar aceste „lucrări” nu sunt puține: construirea, împreună cu Primăria, a unei locuințe pentru familia nevoiașă a lui Emil Huluba și dotarea acesteia cu mobilierul necesar, branșarea la rețeaua electrică a casei lui Constantin Bejan, care nu a avut niciodată lumină, achitarea costului operației de „cataractă matură” a lui Darius Andrei Adragăi, un băiețel de șapte luni, pentru care Primăria Colonești a asigurat transportul la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, amenajarea locuinței lui Dănuț Adragăi. Cu ajutorul preotului paroh al satului, împreună cu Moș Crăciun și reprezentanții Primăriei, vinerea trecută s-a făcut slujba de sfințire și mutarea în casă nouă a familiei Huluba. „Acest Moș Crăciun este Fundația SERA România care, în colaborare cu Consiliul Județean, DGASPC Bacău și UNICEF România, a realizat lucruri deosebit de frumoase tot anul”, afirmă primarul comunei Colonești. Vor sărbători Unirea la Paris În anul care se încheie, la Colonești au fost puse bazele unor noi investiții sau colaborări foarte importante pentru oameni, mai spune Valentin Mîrzac. Astfel, în 2018, prin Ministerul Dezvoltării, vor fi asfaltați circa 5 Km de drumuri locale (adăugați la alți 4,5 km de străzi aflate în lucru), va fi finalizată Școala Călini, se vor construi și dota un dispensar uman și o farmacie. Pe agenda comunei mai apar proiectul „O șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți”, prin care dascălii și 400 de copii vor desfășura activități cu finanțare europeană prin POCU, modernizarea „Târgului Săptămânal”, prin GAL Colinele Tutovei, îngrijirea la domiciliu a bătrânilor prin FSC și continuarea programelor sociale în colaborare cu UNICEF și DGASPC. De asemenea, elevi și cadre didactice de la Școala „Smaranda Apostoleanu” vor fi prezenți la Ambasada Română din Paris cu ocazia Zilei Copilului, pentru prezentarea unui spectacol dedicat centenarului Marii Uniri. „În prag de sărbători, mulțumim tuturor colaboratorilor și le urăm ca 2018 să fie un an plin de realizări și împliniri” spune, în final, primarul Valentin Iancu Mîrzac. 28 SHARES Share Tweet

