Vești bune pentru șoferi: vor fi montate semafoare la intersecția cu probleme din Mărgineni

Fostul prefect Claudiu Ilișanu a anunțat că, în curând, intersecția intens circulată dintre DJ Hemeiuș–Mărgineni și DN 2G (Calea Moinești) va fi semaforizată, măsură așteptată de mult timp de localnici și de participanții la trafic.

„Așa cum am promis în timpul mandatului de prefect, m-am ocupat personal de această problemă”, a precizat Ilișanu într-o postare publică, menționând că reprezentanții DRDP Iași s-au aflat deja la fața locului pentru ultimele detalii tehnice.

Potrivit fostului prefect, achiziția semafoarelor și a echipamentelor necesare este deja finalizată, iar în perioada următoare se vor realiza ridicările topografice și stabilirea amplasamentelor. Dacă lucrările decurg conform planului, montarea semafoarelor va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, iar branșamentele la rețeaua electrică vor fi efectuate de către UAT Mărgineni.

„Mulțumesc tuturor celor implicați!”, a transmis Claudiu Ilișanu, subliniind că implementarea acestui proiect va contribui semnificativ la creșterea siguranței rutiere într-un punct cunoscut pentru numeroasele accidente și blocaje de trafic.

Astfel, una dintre cele mai problematice intersecții din zona Bacăului, despre care am semnalat la rubrica Bacăul vorbește, va beneficia, în scurt timp, de un sistem modern de semaforizare menit să fluidizeze traficul și să reducă riscul de accidente.